Без місії неможливо: навіщо Україні п'ятий транш фіндопомоги

Місія МВФ прибула до Києва і вже розпочала свою роботу. Кредитори пробудуть в Україні два тижні. За цей час мають перевірити, як уряд і парламент виконували домовленості. Від висновків інспекторів залежить, чи надасть МВФ Україні п'ятий транш фінансової допомоги.

Критики такої співпраці запевняють, що українці мають відмовитися від цих позик, адже ми лише нарощуємо борги. До Києва прибуває місія Міжнародного валютного фонду. Це перший повноцінний візит представників МВФ за останні півтора року. Тоді, у квітні 2017 року Україні виділили 1 мільярд фіндопомоги.

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"Будемо обговорювати, як виконання умов і прогрес по сьогоднішніх пунктах, які у нас є на сьогоднішній день. І також ми зі свого боку, українська сторона, зацікавлені обговорити питання наступних кроків", – заявила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова.

Уряд все ж таки готовий урізати витрати, аби дефіцит бюджету не перевищував 3 мільярдів доларів як того вимагає МВФ. Наполягає фонд і на створенні Антикорупційного суду. А ще на підвищенні ціни на газ для населення. Мінімум у півтора разу, і вже з 1 жовтня. Що отримаємо натомість? 1-2 мільярди доларів до валютних резервів на підтримку стабільного курсу гривні. І ще стільки ж – до державної казни, але вже від Євросоюзу.

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Якщо в 4 кварталі МВФ перерахує п'ятий транш фіндопомоги – можна сподіватися на припинення коливань на валютному ринку. За останні два місяці гривня просіла з 26,5 до 28,5 гривень за долар. Девальвувати Нацвалюта почала через зростання попиту на долар, коли громадськість збагнула – Україна саботує домовленості, і траншу до осені не буде. Якщо буде взагалі. Тож за позитивного сценарію, наприкінці року курс встановиться на рівні 29-29,5 гривень за долар.

Це не означає, що якщо нам нададуть наступний транш, або якщо приїде місія, то на наступний день гривня почне укріплюватися. Але загалом це впливає на негативні очікування щодо гривні і стримує таким чином саму девальвацію гривні. Тобто ми можемо розраховувати що буде продовжуватися просто така помірна девальвація гривні, контрольована і не буде економічної кризи,

– наголосила головний економіст Dragon Capital Олена Білан.

За помірної девальвації Нацбанку не доведеться продавати валюту з резервів. Аби стабілізувати курс, улітку Національний банк розпродав майже 800 мільйонів доларів. А ці гроші нам потрібні, щоб розрахуватися з зовнішніми боргами. За наступний рік Україна має повернути 6 мільярдів доларів. А це все, що ми маємо.

Згортання програми МВФ призведе до відтоку інвестицій, внаслідок чого бізнес підвищить ціни на товар через девальвацію гривні. Інфляція вкотре вдарить по гаманцях українців. А зниження купівельної спроможності громадян призведе до того, що бізнес згортатиме виробництво і скорочуватиме робочі місця.

Без траншу у нас буде не лише економічна, але й політична криза. І уряд, і парламент, і президент розуміють необхідність співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, інакше б вони не йшли на поступки, яких вони відверто не бажали, але іншого вибору Україна на сьогодні не має,

– пояснив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Українська економіка без кризових явищ, за оцінками експертів, протягне до весни. Якщо МВФ не надасть гроші, їх можна спробувати запозичити під державні гарантії, щонайменше під 20% річних. Тоді як МВФ пропонує – всього під 3%. Існує ще один варіант – інвестиції від іноземних інвесторів. Саме вони могли б дати поштовх для зростання економіки. Але сьогодні про вкладання в Україну говорити вже не доводиться.

Власне через нестачу інвестицій Україна й опинилася у скруті. За останні 4 роки інвестиційний клімат так і не покращився. Спроби влади заблокувати впровадження антикорупційної практики, тиск правоохоронців на підприємців, преференції для олігархічного бізнесу, провал судової реформи – неповний перелік причин, чому інвестори не вкладають гроші в українську економіку. Традиційно, від цього найбільше страждає населення.