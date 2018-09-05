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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Без національної армії української держави не буде": у прокат виходить фільм про Симона Петлюру

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Він боровся з більшовиками і на якийсь час зміг втримати Київ – Симон Петлюра. З 6 вересня на екрани кінотеатрів виходить фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри", історична драма про останні роки життя українського військового й політичного діяча та його вбивство у Парижі.

Щоб не спотворити жодного факту, команда фільму консультувалася з істориками. У фільмі залучено зірковий склад акторів, знімали у Києві, Львові та Парижі.

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Отаман війська УНР Симон Петлюра до останнього намагався вберегти щойно здобуту українську незалежність. Коли ж більшовики таки взяли верх, Петлюра був змушений покинути Україну, як і більшість керівників УНР.


Панахида за Симоном Петлюрою у липні 1926 року поблизу табору Каліша у Польщі

Але навіть у Парижі радянська рука його дістала – в центрі міста його пострілами вбив Самуїл Шварцбард. Начебто за те, що під керівництвом Петлюри в УНР були влаштовані погроми у домівках євреїв – що не є правдою.

Місто називалося Проскурів – де відбувся той страшний погром, який організував Семисенко. Потім за наказом Петлюри його було розстріляно саме за цей злочин,
– пояснив режисер фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри" Олесь Янчук.

Та все ж тоді правда доведена не була, а вбивцю французький суд виправдав. Ім'я Симона Петлюри заплямували без жодних доказів. Саме ця історія несправедливості – у центрі сюжету фільму. 

Янчук
Олесь Янчук, режисер фільму "Таємний щоденник Симона Петлюри"

Творці розвіюють міф про Петлюру розбійника, який так сильно вбивала у голови радянська пропаганда.

Через міф про Петлюру-антисеміта на батьківщині забули про його подвиги.

Сценарій фільму писали довгих шість років. Мені фільм сподобався, акторам вдалося показати послідовність та незламний характер Симона Петлюри,
– розповіла журналістка Єлизавета Герасимюк, яка відвідала прем'єрний показ фільму.

Період становлення УНР був буремним, і у тодішньому уряді ніяк не могли дійти згоди.


Історик Володимир Сергійчук

Коли голова директорії Володимир Винниченко був готовим домовлятися з більшовиками, Петлюра – готувався до війни.

Це людина, яка ще в 1917 році побачила, що без власної національної армії української держави не буде. І він творив ту армію,
– наголосив історик та консультант творців фільму Володимир Сергійчук.

Тож місія фільму – просвітницька. Творча група переконана, що про таких визначних постатей в Україні мають знати більше, і головне – правду.

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А чи вдалося художньо передати на екрані непросту долю Симона Петлюри – вирішувати глядачам. Стрічка виходить у прокат 6 вересня 2018 року у 155 кінотеатрах.

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини культури
Джерело: 24 канал
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