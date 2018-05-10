Без одягу, але з блиском: мережу вражає новий тренд літа (18+)

Дизайнери дедалі частіше створюють одяг незвичного крою чи експериментують з кольорами, що інколи дивує людей. Однак новий тренд літа б'є рекорди та шокує відвертістю.

Блиск замість вбрання – така хвиля підкорює сучасні фестивалі. Модниці відмовляються від одягу та прикрашають свої тіла різнокольоровим блиском. Така екстравагантна ідея не всім до душі, однак вже багато красунь вдались до цього експерименту.

Читайте також: Киянка створює казкові фото оголених жінок: 18+

Наразі вже створена ціла колекція бренду Go Get Glitte, яка має неабияку популярність в мережі. Виробник пропонує покупцям прикрашати своє тіло блискучою фарбою та камінням. На сторінці в Instagram бренд наводить приклади, як можна наносити боді-арт та яскраво виглядати на фестивалях.

Ми всі виступаємо за те, щоб бути творчими, вільними і любити своє тіло. Це повідомлення, яке ми хотіли донести людям, коли створювали цю колекцію фарб,

– розповіла співзасновниця бренду Софі Леві.

Візажисти вміло прикрили оголене тіло малюнками, однак епатажність та пікантність образів молодих дівчат інколи не тільки вражає, але й шокує.

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 10 Тра 2018 р. о 5:59 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 2:03 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 5:29 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 9 Тра 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 8 Тра 2018 р. о 12:52 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 6 Тра 2018 р. о 2:31 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 6 Тра 2018 р. о 7:08 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 5 Тра 2018 р. о 2:06 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 1 Тра 2018 р. о 9:10 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 1 Тра 2018 р. о 11:02 PDT

Допис, поширений GO GET GLITTER (@gogetglitter) 27 Кві 2018 р. о 4:26 PDT