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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Без одягу, але з блиском: мережу вражає новий тренд літа (18+)

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Новий тренд Go Get Glitte
Новий тренд Go Get Glitte / Фото із соцмереж

Дизайнери дедалі частіше створюють одяг незвичного крою чи експериментують з кольорами, що інколи дивує людей. Однак новий тренд літа б'є рекорди та шокує відвертістю.

Блиск замість вбрання – така хвиля підкорює сучасні фестивалі. Модниці відмовляються від одягу та прикрашають свої тіла різнокольоровим блиском. Така екстравагантна ідея не всім до душі, однак вже багато красунь вдались до цього експерименту.

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Наразі вже створена ціла колекція бренду Go Get Glitte, яка має неабияку популярність в мережі. Виробник пропонує покупцям прикрашати своє тіло блискучою фарбою та камінням. На сторінці в Instagram бренд наводить приклади, як можна наносити боді-арт та яскраво виглядати на фестивалях. 

Ми всі виступаємо за те, щоб бути творчими, вільними і любити своє тіло. Це повідомлення, яке ми хотіли донести людям, коли створювали цю колекцію фарб,
– розповіла співзасновниця бренду Софі Леві.

Візажисти вміло прикрили оголене тіло малюнками, однак епатажність та пікантність образів молодих дівчат інколи не тільки вражає, але й шокує. 

 

 

Теги: LifeStyle Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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