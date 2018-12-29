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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Без опору Росії не обійшлось, було важко": коли в ООН говоритимуть про Україну

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      Генасамблея ООН обговорить українське питання у лютому, – Єльченко
      Генасамблея ООН обговорить українське питання у лютому, – Єльченко / Фото з відкритих джерел

      Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко повідомив, що спеціальні дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України попередньо заплановано у Генеральній асамблеї ООН на кінець лютого 2019 року.

      Про це пише "Укрінформ".

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      Так, можливість призначення дебатів з'явилася завдяки включенню восени 2018 року до порядку денного Генасамблеї на 2019 окремого пункту, присвяченого питанню України.

      Єльченко наголосив, що призначений час збігається з річницею нападу РФ на Україну. Його обрали спеціально, щоб нагадати про причини російської агресії.

      Окрім того, Єльченко повідомив, що рішення про включення пункту щодо окупованих територій України Криму та Донбасу, "дуже не подобалося російській делегації, яка з усіх сил намагалася його зупинити".

      Без опору Росії не обійшлося. Було важко. Їм це дуже не подобалося,
      – зазначив постпред.

      При цьому він уточнив, що поки невідомо, чи будуть ухвалюватися якісь рішення за результатами дебатів, хоча і не виключив такої можливості.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН у суботу, 22 грудня, більшістю голосів прийняла запропоновану Україною нову "кримську" резолюцію. Проти документу проголосували 27 делегацій. Нова резолюція засуджує зафіксовані на території анексованого Криму порушення прав людини та незаконне встановлення Росією законів, юрисдикції та управління у регіоні.

      Раніше, 18 грудня, прийняли резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського та Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Теги: Новини України Новини політики ООН Генасамблея ООН Анексія Криму Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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