Без озброєння, обладнання та навіть унітазів: на що перетворила Росія українські кораблі

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціаьно для 24 каналу від "Радіо Свободи" – 20 листопада в Україну прибули повністю несправні військові судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Журналіст "Крим.Реалії" Ігор Токар детально проаналізував, в якому стані кораблі виходили в рейд Чорним морем у 2018 році, яку зброю мали на борту та чим були устатковані.

Також у випуску: Скандальний танцівник Полунін за підтримки Путіна відкрив власну балетну школу в Криму. Чому власник звіринця у Криму Олег Зубков погрожує вбити 30 ведмедів? Ведучий : Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.