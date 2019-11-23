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      Без озброєння, обладнання та навіть унітазів: на що перетворила Росія українські кораблі

      Крим.Реалії 135 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціаьно для 24 каналу від "Радіо Свободи" – 20 листопада в Україну прибули повністю несправні військові судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Журналіст "Крим.Реалії" Ігор Токар детально проаналізував, в якому стані кораблі виходили в рейд Чорним морем у 2018 році, яку зброю мали на борту та чим були устатковані.

      Також у випуску:

      Скандальний танцівник Полунін за підтримки Путіна відкрив власну балетну школу в Криму.

      Чому власник звіринця у Криму Олег Зубков погрожує вбити 30 ведмедів?

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Повернення захоплених кораблів Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Крим.Реалії Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму
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