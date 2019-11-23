Без озброєння, обладнання та навіть унітазів: на що перетворила Росія українські кораблі
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціаьно для 24 каналу від "Радіо Свободи" – 20 листопада в Україну прибули повністю несправні військові судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Журналіст "Крим.Реалії" Ігор Токар детально проаналізував, в якому стані кораблі виходили в рейд Чорним морем у 2018 році, яку зброю мали на борту та чим були устатковані.
Також у випуску:
Скандальний танцівник Полунін за підтримки Путіна відкрив власну балетну школу в Криму.
Чому власник звіринця у Криму Олег Зубков погрожує вбити 30 ведмедів?
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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