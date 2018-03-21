Без права на донорство: чому лікарі не дозволяють здавати кров здоровим людям

Майя Фролова хотіла стати донором крові, але отримала відмову. Вона не має інфекційних захворювань і веде здоровий спосіб життя. На заваді став вроджений діагноз – дитячий церебральний параліч.

З дитинства дівчина хворіє на ДЦП і за допомогою аматорських роликів розповідає про своє життя. Випадок, який стався з нею в міському центрі крові, вона не змогла залишити без уваги.

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Лікарі одразу зустріли особливу донорку не дуже привітно. Вони не стали перевіряти її кров на придатність для переливання. А одразу запросили в кабінет – поговорити.

Що з вашими ногами? – перше запитання. Я кажу нічого у мене і справді з ногами нічого, тому що ДЦП – це не коли болить нога, а це, коли в мозок не надходить сигнали й ти не можеш рухати якоюсь частиною тіла,

– розповіла відеоблогер Майя Фролова.

Саме через ДЦП у Майї й відмовилися брати кров. Лікарі запевняли Майю, що вона не може бути донором, бо її кров може нашкодити тому, кому її переливатимуть. У Законі про медичне обстеження донорів є перелік захворювань, через які забороняють здавати кров. ДЦП в цьому списку немає.

Однак є припис: якщо у донора є захворювання, не вказане в переліку, то рішення про його допуск до переливання ухвалює лікар. Майї ж цього не пояснили, а просто відправили додому. Зневажливе ставлення лікарів обурює дівчину.

Багато років мені говорили: ну ви хворієте, вас треба підлікувати, але ви тільки не нервуйте. Тобто знаєте все навколо здорові, а я – психічно хвора. Тобто самі лікарі не розмежовує психічні та фізичні захворювання. Це дуже сумно,

– зазначила відеоблогер Майя Фролова.