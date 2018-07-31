Без Росії, але з українським Кримом: суперник "Маріуполя" випустив футболку до матчу в Україні
Шведський "Юргорден" у четвер, 2 серпня, зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Маріуполя". Матч відбудеться в Одесі, і до цієї гри у клубі випустили спеціальні футболки.
Читайте також: "Маріуполь" на виїзді зіграв у нічию з "Юргорденом" у матчі Ліги Європи
На одній з них розміщено герб клубу та напис "Стокгольм" українською мовою. На ще одній футболці зображена карта Європи. От тільки Росії місце на цій карті не знайшлося.
Читайте також: Став відомий можливий суперник "Маріуполя" у кваліфікації Ліги Європи
Нагадаємо, матч між "Маріуполем" та "Юргорденом" відбудеться в Одесі у четвер, 2 серпня на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 20:00 годині.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Монреаль Канадіенс" зазнали поразки від "Філадельфії Флайєрс"23 травня 2010 , 14:35
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
"Динамо" спробує підписати Еменіке15 жовтня 2013 , 14:00
"Металіст" і "Чорноморець" поборються за бразильського захисника10 червня 2014 , 10:17