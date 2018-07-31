Без Росії, але з українським Кримом: суперник "Маріуполя" випустив футболку до матчу в Україні

Шведський "Юргорден" у четвер, 2 серпня, зіграє матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Маріуполя". Матч відбудеться в Одесі, і до цієї гри у клубі випустили спеціальні футболки.

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На одній з них розміщено герб клубу та напис "Стокгольм" українською мовою. На ще одній футболці зображена карта Європи. От тільки Росії місце на цій карті не знайшлося.

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Нагадаємо, матч між "Маріуполем" та "Юргорденом" відбудеться в Одесі у четвер, 2 серпня на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 20:00 годині.

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