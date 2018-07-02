Без сірчаної кислоти виробництво на меткомбінатах України знизиться, – директор заводу

Обмеження ввезення в Україну сірчаної кислоти призведе до зниження роботи металургійних виробництв.

Про це повідомив "Обозревателю" директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов в матеріалі "Чи злетить долар і впаде виробництво: чим українцям загрожують квоти на сірчану кислоту".

За словами Магомедова, зниження виробництва коксу, де використовується сірчана кислота автоматично відіб'ється на промисловості.

Сподіваюся, що держава усвідомлює: металургійна галузь – одна з опор української економіки. А ми поставляємо наш кокс на меткомбінати. Не буде у нас сірки – буде знижуватися виробництво, не зможемо поставляти кокс в потрібних обсягах, а значить буде знижуватися виробництво і на металургійних комбінатах,

– заявив Муса Магомедов.

Як повідомляється в матеріалі, розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства – "Східний ГЗК" і "Сумихімпром".

"Введення мит може стати сильним ударом не тільки по металургам, а й по всіх українців. Так, приблизно четверта частина споживчого кошику – товари, які завозяться в Україну. Якщо подорожчання сірки призведе до падіння експорту, курс гривні знизиться, а зростання цін на споживчі товари і продукти харчування прискориться", – йдеться в матеріалі.

Крім того, вказується, що нестача української кислоти вже очевидна промисловцям, сировина надходить на підприємства з перебоями. Крім банального браку обсягу, існує брак цистерн для перевезення.

Як повідомляє видання, проблеми з поставками сірки в Україні почалися в 2014 році. Фактично, анексія Криму та військові дії на Донбасі залишили підконтрольну частину країни без продукції "Кримського титану" і "Костянтинівського хімзаводу", які забезпечували понад 50% поставок.