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Без сірчаної кислоти виробництво на меткомбінатах України знизиться, – директор заводу

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Сірчана кислота
Сірчана кислота / 5.ua

Обмеження ввезення в Україну сірчаної кислоти призведе до зниження роботи металургійних виробництв.

Про це повідомив "Обозревателю" директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов в матеріалі "Чи злетить долар і впаде виробництво: чим українцям загрожують квоти на сірчану кислоту".

За словами Магомедова, зниження виробництва коксу, де використовується сірчана кислота автоматично відіб'ється на промисловості.

Сподіваюся, що держава усвідомлює: металургійна галузь одна з опор української економіки. А ми поставляємо наш кокс на меткомбінати. Не буде у нас сірки буде знижуватися виробництво, не зможемо поставляти кокс в потрібних обсягах, а значить буде знижуватися виробництво і на металургійних комбінатах,
заявив Муса Магомедов.

Як повідомляється в матеріалі, розслідування Міжвідомчої комісії, яка може ввести квоти на імпорт сірчаної кислоти в Україну, ініціювали два українських підприємства  "Східний ГЗК" і "Сумихімпром".

"Введення мит може стати сильним ударом не тільки по металургам, а й по всіх українців. Так, приблизно четверта частина споживчого кошику товари, які завозяться в Україну. Якщо подорожчання сірки призведе до падіння експорту, курс гривні знизиться, а зростання цін на споживчі товари і продукти харчування прискориться", йдеться в матеріалі.

Крім того, вказується, що нестача української кислоти вже очевидна промисловцям, сировина надходить на підприємства з перебоями. Крім банального браку обсягу, існує брак цистерн для перевезення.

Як повідомляє видання, проблеми з поставками сірки в Україні почалися в 2014 році. Фактично, анексія Криму та військові дії на Донбасі залишили підконтрольну частину країни без продукції "Кримського титану" і "Костянтинівського хімзаводу", які забезпечували понад 50% поставок.

Теги: металургія Експорт мито
Джерело: 24 Канал
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