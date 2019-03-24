Без вікон, з дірявою стелею: харків'янці з дітьми доводиться жити у квартирі, яку спалив чоловік

У Харкові жінка з чотирма дітьми вимушена жити в згорілій квартирі без вікон, із дірявою стелею та закопченими вогнем стінами. Житло підпалив колишній чоловік, і вже півроку сім'я бідує в залишках людського житла. Пропіаритися на сім'ї та наобіцяти ремонт вже встигла партія одного з кандидатів у Президенти. Натомість, допомагають вижити родині благодійники та пожертви городян.

За 3 місяці після пожежі жінка з 4 дітьми була вимушена повернутися до погорілої оселі. Ще в липні 2018 року її колишній чоловік підпалив квартиру.

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Ще в липні 2018 року її колишній чоловік підпалив квартиру.

Запив і поби мене з мамою. Ми пішли з дому з одною сумкою речей на всіх нас. І він за три дні все виніс звідси і потім підпалив,

– розповіла мати чотирьох дітей Інна Логачова.

Зараз палій лікується у психіатричній лікарні, а Інна тулиться з дітьми в одній кімнаті. Решта квартири зруйнована: знищена підлога та дірява стеля. Працювати Інна зараз не може. Меншій донечці 2 роки, вона часто хворіє. Зібрати на ремонт самотужки просто не в змозі. Що може – лагодить самотужки.



Родина живе в одній кімнаті



Решта квартири зруйнована вогнем



Стелі в дірках, стіни закопчені



Вікна взагалі відсутні

Погорільці зверталися за допомогою. І навіть потрапили у передвиборчий капкан. Партія одного з кандидатів у Президенти просто скористалася скрутою родини для піару. Під камери пообіцяли ремонт, натомість принесли пакет із продуктами. Зараз Інні з дітьми допомагає благодійний фонд. Волонтери запустили збір грошей у соцмережах.

І вже є позитивний результат. Ми зібрали певну суму. Зараз плануємо замінити всі вікна. Допомогти людям з електрикою. Допомогти відновити постачання газу,

– зазначив співзасновник "Благодійного фонду "Із серцем до дітей" Володимир Сіденко.

Зараз сім'я найбільше чекає на будматеріали, аби якнайшвидше позбутись закопчених стін.



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