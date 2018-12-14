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      Без води та в холодних кімнатах: на Харківщині знущались із пацієнтів психіатричної лікарні

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      На Харківщині знущались із пацієнтів психіатричної лікарні
      На Харківщині знущались із пацієнтів психіатричної лікарні / Фото з відкритих джерел

      Персонал психіатричної лікарні №2, що у місті Барвінкове Харківської області, жорстко поводився із пацієнтами. Їх позбавили прогулянок та вільного доступу до питної води, закривали в холодних приміщеннях, а також використовували особисті кошти.

      Про це повідомляє прес-центр уповноваженого ВР України з прав людини.

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      Так, під час моніторингу відділень лікарні представники омбудсмена виявили низку серйозних порушень. Зокрема, у чоловічому відділенні за даними документації на лікуванні перебували 56 пацієнтів, а насправді в приміщенні лише 41 особа.

      Головна медична сестра пояснила, що чотирьох пацієнтів в цей день було виписано, а в медичній документації відповідних записів не було,
      – пояснили у відомстві.

      До всього, виявили факт зловживання особистими пенсійними коштами пацієнтів на потреби лікарні. Особливо це стосується тих пацієнтів, які перебувають у лікарні багато років.

      Відділення загалом перебуває у неналежних умовах: немає гарячої води, ліжка з панцерною сіткою, поганої якості матраци та постільна білизна, відсутні приліжкові тумбочки, пацієнти палять у приміщенні, у жіночому відділенні – неприємний запах. Пацієнти не виходять на прогулянки та не мають вільного доступу до питної води.

      Окрім цього, в одному з приміщень лікарні, яке не отоплюється, знайшли п’ятьох пацієнтів і співробітника лікарні. Там їх зачинили від ранку і до 15 години.

      За словами співробітника Департаменту національного превентивного механізму Ірини Сергієнко, один незрячий пацієнт був у капцях на босу ногу і трусився від холоду. Тому було прийнято рішення викликати поліцію,
      – йдеться у повідомленні.

      Представники уповноваженого з прав людини також зазначають, що пацієнти не хотіли повертатися до відділення, тому що боялись фізичного насилля. Відповідний звіт з рекомендаціями скерують до керівництву Харківської області та обласної прокуратури.

      До слова, наприкінці серпня на Тернопільщині викрили псевдореабілітаційний центр. У пацієнтів відбирали мобільні телефони та зачиняли всередині. 

      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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