23:40
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, сьогодні
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, сьогодні
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Рекрут.UA. SOF
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Без їжі, води та сухих речей: який "сюрприз" чекав кандидатів під час відбору до ССО

      Рекрут.UA. SOF 188 Читать новость на русском

      Результатами попереднього випробування інструктори абсолютно не задоволені, адже майже всі кандидати провалили ""індивідуальні азимути". Тому рекрути отримали позачерговий інструктаж й нове нелегке завдання.

      На відборі до Сил спеціальних операцій діє заборона відходити від особистої зброї далі, ніж на відстань витягнутої руки. У якості покарання – додаткове "озброєння" у вигляді колод та дерев'яних луків. 

      Читайте також: "Чорний день" для кандидатів до ССО: фото та відео надлюдських випробувань

      А ще є практика малювання коміксів – в такий спосіб з'ясовують загальну психологічну картину в підрозділі.


      Комікси як спосіб визначити психологічний стан кандидата

      Цього разу замість сніданку рекрутам видали дводенний запас води, сухпаю і нові карти. Для того, щоб спакувати отриману провізію та підготуватися до завдання, хлопці мали всього лиш півгодини.

      Після попередніх занять з топографії кандидати добре вивчили місцевість, тож їм довелося йти за значно довшим маршрутом, який потрібно було подолати за 10 годин.


      Місцевість їм абсолютно не відома, користуватися дорогами – заборонено

      На кожній знайденій точці інструктор давав координати наступної – і так, доки кандидати не дійдуть до місця збору. Мінімальна відстань від місця старту до найближчого інструктора – 1450 метрів.

      Читайте також: Нестерпні випробування без сну: бійців жорстко відбирають до лав ССО

      Військовий журналіст Олексій Чубашев не дійшов навіть до першої точки й пройшов натомість зайвих 500 метрів. 

      Основна складність полягає в тому, що карта – досить стара. Їй, здається 22 роки. Місцевість дуже змінилась. Там, де було поле, зараз ліс, і навпаки. Тож за орієнтир потрібно брати лінії електропередач, канали й річки,
      – пояснив він.

      Ночувати рекрутам довелося просто неба, їсти й пити – тільки те, що взяли зі собою, а одяг сушити біля багаття. Зранку випробування для рекрутів продовжилися. Чубашев знову збився з маршруту. Замість того, аби рухатись прямо, він зробив гак і опинився фактично на точці старту. 


      Журналісту довелося прокладати новий маршрут

      Невідомо, скільки би блукав Олексій, якби не підтримка інших рекрутів. Та попри втому і пекельний біль в ногах, журналіст прийшов до табору вчасно. Там на рекрутів чекала ще одна ніч просто неба, проте цього разу у більшості не було ні їжі, ні води, ні сухих речей. Та справжнє пекло – ще попереду.

      Середина відбору далася журналісту нелегко. Після "чорного дня" він вже не впевнений, чи хоче продовжувати проходити селекцію. Адже зі здоров'ям так жартувати не можна.

      Про спорядження, оптимальне для проходження відбору – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Скільки заробляють міністри і депутати в Україні: відомі найвищі зарплати
      сьогодні
      5420
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Рекрут.UA. SOF
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українка, яка знялася у відомому серіалі "Рятувальники Малібу"
      сьогодні , 23:20 Українка, яка знялася у відомому серіалі "Рятувальники Малібу"
      119
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      сьогодні , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 228
      Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу
      сьогодні , 22:14 Головні новини 25 лютого: MARUV не їде на Євробачення і затримання екс-начальника Генштабу
      641
      Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      сьогодні , 22:00 Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      Наталія Лебідь 1072
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      сьогодні , 19:18 Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      Яніна Ткачук 11689
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук