Без їжі, води та сухих речей: який "сюрприз" чекав кандидатів під час відбору до ССО
Результатами попереднього випробування інструктори абсолютно не задоволені, адже майже всі кандидати провалили ""індивідуальні азимути". Тому рекрути отримали позачерговий інструктаж й нове нелегке завдання.
На відборі до Сил спеціальних операцій діє заборона відходити від особистої зброї далі, ніж на відстань витягнутої руки. У якості покарання – додаткове "озброєння" у вигляді колод та дерев'яних луків.
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А ще є практика малювання коміксів – в такий спосіб з'ясовують загальну психологічну картину в підрозділі.
Комікси як спосіб визначити психологічний стан кандидата
Цього разу замість сніданку рекрутам видали дводенний запас води, сухпаю і нові карти. Для того, щоб спакувати отриману провізію та підготуватися до завдання, хлопці мали всього лиш півгодини.
Після попередніх занять з топографії кандидати добре вивчили місцевість, тож їм довелося йти за значно довшим маршрутом, який потрібно було подолати за 10 годин.
Місцевість їм абсолютно не відома, користуватися дорогами – заборонено
На кожній знайденій точці інструктор давав координати наступної – і так, доки кандидати не дійдуть до місця збору. Мінімальна відстань від місця старту до найближчого інструктора – 1450 метрів.
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Військовий журналіст Олексій Чубашев не дійшов навіть до першої точки й пройшов натомість зайвих 500 метрів.
Основна складність полягає в тому, що карта – досить стара. Їй, здається 22 роки. Місцевість дуже змінилась. Там, де було поле, зараз ліс, і навпаки. Тож за орієнтир потрібно брати лінії електропередач, канали й річки,
– пояснив він.
Ночувати рекрутам довелося просто неба, їсти й пити – тільки те, що взяли зі собою, а одяг сушити біля багаття. Зранку випробування для рекрутів продовжилися. Чубашев знову збився з маршруту. Замість того, аби рухатись прямо, він зробив гак і опинився фактично на точці старту.
Журналісту довелося прокладати новий маршрут
Невідомо, скільки би блукав Олексій, якби не підтримка інших рекрутів. Та попри втому і пекельний біль в ногах, журналіст прийшов до табору вчасно. Там на рекрутів чекала ще одна ніч просто неба, проте цього разу у більшості не було ні їжі, ні води, ні сухих речей. Та справжнє пекло – ще попереду.
Середина відбору далася журналісту нелегко. Після "чорного дня" він вже не впевнений, чи хоче продовжувати проходити селекцію. Адже зі здоров'ям так жартувати не можна.
Про спорядження, оптимальне для проходження відбору – дивіться у програмі.
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