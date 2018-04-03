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Без житла і авто, але з дорогими годинниками: що цікавого задекларував президент ФФУ Павелко

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Андрій Павелко заповнив свою декларацію
Андрій Павелко заповнив свою декларацію / Фото з відкритих джерел

Президент Федерації футболу України та народний депутат від БПП Андрій Павелко за 2017 рік задекларував 650 тисяч євро, 325 тисяч доларів і 950 тисяч гривень готівки.

Про це свідчать дані електронної декларації нардепа на сайті НАЗК.

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Зазначимо, статки Павелка майже не змінились порівняно з 2016 роком. Тоді на рахунках президента ФФУ було 650 тисяч євро, 360 тисяч доларів і 1,27 млн гривень відповідно. Зараз політик тримає 58 308 гривень, 454 євро в "Ощадбанку" і 221 долар в банку "ПУМБ" (у 2016 році – 58 418, 458 і 220 відповідно).

Так, заробітна плата очільника ФФУ за 2017 рік склала 256 453 гривень. Крім того, він задекларував два подарунки на суму 5 922 гривень і 2 659 гривень.

Також Павелко володіє 12 наручними механічними годинниками, серед яких є Rolex і Breguet, і запонки.

Як і минулого року, народний обранець не задекларував ні власного житла, ні автомобіля. Проте, він уже не орендує готельний номер площею 34,4 кв. м. у державного підприємства "Готельний комплекс "Національний", але продовжує орендувати автомобіль Lexus LS 600 HL.

Теги: Новини України Новини політики е-декларування
Джерело: 24 Канал
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