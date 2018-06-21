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"Без жодної перерви і їжі": у Києві провели незвичайну акцію на підтримку політв'язнів

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Піаніст Майк Кауфман-Портніков зобов'язався сьогодні встановити рекорд України 12-годинним виконанням державного гімну в 72 варіаціях на підтримку 72-х українців, ув'язнених за російськими ґратами.

Піаніст сподівається, що музика стане одним із поштовхів, який вплине на звільнення і повернення ув'язнених за політичними мотивами українців.

У мене з'явилась ідея таким чином доєднатися, бо люди сидять за гратами, бо сьогодні світовий день музики, бо є гімн України, який може їх звідти якось звільнити. Я на це надіюсь, принаймні,
  сказав Портніков.

Акція єдності "Музика без кайданів" розпочалася на Майдані Незалежності о 10 ранку. Біля білого роялю  стенд із зображеннями українських політв'язнів, які голодують у кремлівських застінках.

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"12-годинна подорож покаже красу і натхненність української нації"

"Гра на роялі матиме більше впливу, аніж акції й мітинги, які просто обурюють людей, і ті вже викривлено сприймають ситуацію. Це культурна можливість не просто мітингами, а музикою зачарувати людей і підняти питання бранців. Зранку підійшла дівчина, яка не знала про ув'язнених, ніколи не чула прізвище "Сенцов". Але людина дізналася, зрозуміла і стояла поруч годину. Дехто сидів на рюкзаках або на землі і насолоджувався музикою",  каже волонтер Дарина.


"Це культурна можливість привернути увагу до питання бранців"

Книга рекордів Гіннеса України підтвердила готовність зафіксувати найдовший рекорд виконання одної композиції.

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"Все йде чудово, по плану. Майк виступає вже 8 годин", – говорить наглядач Єлизавета Боровцова.

Автор: Катерина Петренко
Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини культури Україна – Росія Фотоновини Музика
Джерело: 24 канал
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