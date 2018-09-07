"Бездарно": за що депутати гнівно розкритикували себе

У п'ятницю, 7 вересня, у Верховній Раді завершився перший робочий тиждень після канікул. Депутати встигли лише послухати звіт уряду, і поїхали далі відпочивати.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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7 вересня народні обранці заслухали лише міністра освіти Лілію Гриневич, а також вони поставили низку запитань уряду, як це традиційно відбувається у п'ятницю.

За цей тиждень депутати вже встигли "напрацюватися", але складно назвати їхню роботу плідною. Вони встигли ухвалити законопроект, який дозволяє жінкам в армії ставати генералами. Також цього тижня був зареєстрований президентський законопроект щодо внесення змін до Конституції України, де мають закріпити остаточно наш шлях до НАТО та ЄС. Зокрема заборонити військовим формуванням інших країн перебувати на території українських військових баз. Однак цей законопроект був розглянутий лише у комітетах і ще не винесений на голосування.

Народні депутати оцінили свою роботу за цей перший пленарний тиждень у дев'ятій сесії.

Бездарно. Вкрай мало прийнято законів, якщо нарахувати ратифікацій, які насправді є важливими, але все ж таки не глибокими по суті у порівнянні з тими завданнями, які стоять. Ми прийняли лише кілька законодавчих актів і два закони в першому читанні. Думаю, що це дуже низький показник,

– зазначив народний депутат від "Об'єднання "Самопоміч" Роман Семенуха.

"Парламент поки що займається піаром президента, тобто ми обговорюємо зміни до Конституції, а є конкретні питання, які стосуються побудови війська за стандартами НАТО та реальної інтеграції Європейського Співтовариства", – заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Ігор Луценко.

Кореспондентка зазначила, що відвідуваність депутатів не покращилась, адже найбільше депутатів вона бачила лише у вівторок та четвер, а от у середу, коли день ратифікацій, прийшло вкрай мало народних депутатів, у п'ятницю їх взагалі було декілька десятків.