Бездомна національність: США заганяють Росію в ізоляцію

Володимир Путін так довго боровся за так звану історичну справедливість, що досягнув свого – Держдеп США відніс росіян до категорії "бездомні національності". Саме з таким статусом росіяни зможуть претендувати на отримання імміграційної візи в США. Далі – читайте російською.

Госдеп США обозначает таким статусом территории, где есть люди, которым можно разрешить въезд в страну, но сделать это негде. Это либо дикие страны, где американцы не представлены своим консульством, либо страны, где политическая система давно разрушена, царит хаос и беззаконие и откуда люди попросту бегут.

До теми У США росіян офіційно зарахували до "бездомних національностей"

Это страны-дикари, которые часто даже полноценными странами не признают. Вот как характеризуют понятие "бездомная национальность" на сайте Госдепа. И теперь в этом списке фигурируют и россияне. Компания им составляют такие страны:

Куба;

Эритрея;

Иран;

Ливия;

Сомали;

Южный Судан;

Сирия;

Венесуэла;

Йемен.

В списке – друзья Кремля

Россияне уже могут радоваться, что в их компании как раз те, с которыми так стремился дружить Путин. Большая часть этого списка – это страны которые когда-то решились строить благоприятные отношения с Кремлем.

Яркий пример – это участие России в войне в Сирии, которая своей поддержкой Башара Асада разрывает страну. Это отправка боевиков "Вагнера" в Ливию, поддержка Кремлем властей на Кубе и Венесуэле.

Все страны, куда влезла Россия стали изгоями. Теперь у Кремля есть шанс этих изгоев возглавить.

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Кремль встал на свои же грабли

Многие годы Россия пыталась сделать крымских татар бездомными. Начал это еще Сталин, а продолжил уже Путин. Многие годы российская пропаганда кричала с пеной у рта, что нет никакой Украины и никогда не было. Кремль развязал войну на Донбассе с мечтой разорвать Украину на части, создать какие-то республики и "новороссии".

В итоге, Украина крепнет, а россияне стали бездомными. Украина обретает всё большую субъектность, с нами считаются и к нам прислушиваются, а страна с огромными запасами нефти и газа, способная жить припеваючи, обретает статус "бездомной национальности". И дальше будет только хуже.

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В Вашингтоне, видимо, признали, что поговорить с гопником бессмысленно. Вспомните недавний визит Виктории Нуланд в Москву – тогда задача человека из Госдепа заключалась в том, чтобы договорится с россиянами о том, как выйти из дипломатического тупика.

Еще в мае Кремль признал США недружественной страной и запретил консульству США нанимать к себе на работу россиян. Это положило начало дипломатической войны. После этого ведомство в разы сократило персонал, что больше не позволило выдавать россиянам визы. Дальше были взаимные высылки дипломатов.

Нуланд сделала последнюю попытку договориться. Но как только она вернулась в Вашингтон, россияне стали бездомной национальностью. Вывод – ни о чем США и Россия не договорились, гопник продолжил гнуть свою линию.

Ответ России США

В Кремле решили ответить на такой выпад США. Представитель российского МИД тут же разродилась гневным комментарием, назвав действия Госдепа "издевательством на грани садизма".

Марии Захаровой сложно осознать, что США не подрывают собственные идеалы свободы, а наоборот, укрепляют их.



Россиянам сложно осознать, что США не подрывают собственные идеалы свободы / Скриншот из видео МИД

За последние годы из России бежали сотни политических активистов. Они бежали от репрессий и не всегда живут в других странах на полностью законных основаниях, но они вынуждены прятаться, иначе повторят судьбу Навального.

Парадокс в том, что получить визу в США они могли в Москве, куда им путь заказан. Теперь же у них есть шанс обрести свободу.

Для получения иммиграционной визы, бездомным россиянам теперь нужно ехать в консульство в Варшаве. Те, кто успел сбежать из России ранее, эти визы могут получить. А вот тех, кто остается в России, ждет еще один неприятный сюрприз.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что поляки не пускают в свою страну россиян, которые вакцинированы "Спутником V". Российскую вакцину так и не признали в ЕС. Поэтому даже при сильном желании получить американскую визу, россиянам придется сильно изгаляться, чтобы просто попасть в консульство США в Варшаве.

Газ как оружие России против Европы

Отсекают Россию еще на энергетическом поле. И здесь сильно помогла Западу именно Украина. Советник Байдена по энергетическим вопросам Амос Хохштейн заверил американского президента в том, что Россия близка к открытому использованию газа как оружия против Европы.

Другие требования – это попытка Путина шантажом заставить Европу запустить "Северный поток-2" в обход всех европейских директив. Путин планомерно сокращает поставки газа в Европу уже несколько месяцев, чтобы заставить их запустить трубу.

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Хохштейн настаивает на том, что Россия вполне способна качать достаточные для Европы объемы газа и по существующим газопроводам, в том числе и через Украинскую ГТС. Здесь Владимир Зеленский сделал ход конем.

Президент Украины заявил, что для спасения Европы страна готова сделать скидку в 50% на транзит дополнительных объемов российского газа через украинскую территорию. Проще говоря, Украина говорит – мы готовы сильно уступить ради Европы, слово за "Газпромом".

Конечно, российский монополист вряд ли согласится на условия Украины. Но это хороший имиджевый ход, а также еще одно доказательство, что Россия уже использует газ в качестве оружия.

Вступление Украины в НАТО

Кроме того, сдает позиции Кремль и в вопросе вступления Украины в НАТО. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Ллойд Остин в один голос заявили – плевать они хотели на возражения Кремля по поводу Украины в НАТО.



Йенс Столтенберг и Ллойд Остин заявили, что плевать хотели на возражения Кремля / Фото Getty Images

Стоит вспомнить как еще в 2008 году, выступая на саммите НАТО в Бухаресте, Путин заявил – никогда не допустит, чтобы Украина была в НАТО. Все последующие годы Кремль заявлял, что это "красная линия" для России, но его до такой степени дожали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вдруг заявляет – Россия больше не способна остановить движение Украины в Альянс.

Россиян действительно стали воспринимать в геополитике бездомной национальностью. И похоже, свой новый статус начинают осознавать и сами россияне.