Бездомні собаки в Індії врятували немовля, яке мати викинула у каналізацію: фото та відео

Горе-мати викинула своє немовля у каналізацію в індійському штаті Хар'яна. Новонароджену дівчинку врятували дві бездомні собаки – вони витягнули дитину зі стоку і привернули увагу перехожих.

Немовля вважали недоношеним – через кілька годин після народження матір викинула дитину до каналізаційного стоку, про це пише видання Times of India.

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Однак собаки-рятівники почули плач дівчинки і витягнули її, загорноту у поліетилен. Згодом бездомні собаки почали гавкати, аби привернути увагу перехожих. Ті викликали поліцію, історія трапилась 22 липня.



Врятована собаками дівчинка/ Джерело: timesofindia.indiatimes.com

Лікарі діагностували у немовляти травми голови. Наразі врятована дитина перебуває у лікарні в Кайтхалі. Її стан – критичний.

Вона, швидше за все, недоношена дитина, народилася після семи місяців вагітності. Ми вирішили тримати її під наглядом, оскільки перевезення (до іншої лікарні – 24 канал) може бути для неї небезпечним для життя,

– пояснюють лікарі.

Особу горе-матері, яка викинула власну дитину в каналізацію, встановлюють. Лікарі розпочали провадження.



Дивіться відео дивовижного порятунку: