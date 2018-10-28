Бездомний кіт підкорив глядачів на модному показі: миле відео
Бездомний кіт став справжньою зіркою, коли увірвався на подіум під час модного шоу. Своєю граційністю він підкорив глядачів показу.
Про це йдеться на сайті "Радіо Максимум"
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Міжнародний модний показ Esmod у Стамбулі цьогоріч запам'ятався не тільки новими трендами у світі моди, а й тим, що на ньому з'явився бездомний кіт. Тваринка раптово вибігла на подіум посеред виходу моделей, викликавши справжній шквал емоцій у глядачів.
Спершу кіт просто чистив лапки, а потім намагався упіймати за довгі ноги моделей. Не дивно, що відвідувачі одразу ж почали знімати пухнастика на камеру.
Джерело: 24 канал
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