Бездротова зарядка від Meizu надійшла у продаж: ціна новинки

Китайська компанія Meizu випустила бездротовий зарядний пристрій. І це при тому, що компанія не виробляє смартфонів, які б підтримували відповідний тип зарядки.

Про це пише Gizmochina. Саме сьогодні, 28 травня, бездротова зарядка від Meizu надійшла у продаж. Вона підтримує 10-ватну швидку зарядку. Читайте також: Xiaomi представила валізу, що відмикається за відбитком пальців: ціна новинки Зарядний пристрій можна придбати у чорному та білому кольорах за ціною 99 юанів (близько 400 гривень). Цей пристрій можна купити в інтернет-магазині Meizu, а також у магазинах партнерів. Зарядний пристрій підтримує вхід 5В/2А і 9В/1.6А та вихід 10Вт, 7,5Вт и 5Вт. Діаметр корпусу становить 106 мм, товщина – 8.8 мм. Довжина кабеля – 1 метр. Бездротова зарядка від Meizu