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Бездротові преміум навушники від Xiaomi: скільки обійдеться новинка

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Xiaomi Mi Bluetooth Headphones
Xiaomi Mi Bluetooth Headphones

29 травня китайська компанія Xiaomi запустила продаж бездротових преміум-навушників Xiaomi Mi Bluetooth Headphones. Навушники можна синхронізувати із смартфоном за допомогою Bluetooth.

Про це пише akket.com.

Ці навушники складні, тож їх зручно брати з собою. Всередині кожного з навушників є 40-мм динамічні випромінювачі, які забезпечують гучний і чіткий звук. Ізоляція з внутрішнього боку зроблена з м'якого силіконового покриття, що запобігає сковзанню навушників.

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Кожен навушник із зовнішнього боку має сенсорну панель, на якій можна керувати гучністю, ставити музику на паузу, або, навпаки, відтворювати її.

Окрім того, новинка обладнана двома мікрофонами, які мають функцію шумозаглушення.

Xiaomi Mi Bluetooth Headphones працюють на акумуляторі ємністю 400 мАг, що забезпечує близько 10 годин роботи при середній гучності. Навушники можуть повністю зарядитись за 2,5 години.

Новинка коштує 299 юанів, тобто близько 1200 гривень.

Xiaomi Mi Bluetooth Headphones

Xiaomi Mi Bluetooth Headphones коштують 1200 гривень

Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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