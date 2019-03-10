Безглузді законопроекти нардепів і як жінки-військові дають відсіч ворогу – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Найбільш безглузді депутатські законопроекти

Читати молитви та замінити копійку на рубль – це не жарти народних депутатів, а їхні зареєстровані законопроекти. Парламентарі завалюють Верховну Раду так званим законодавчим спамом, ухвалити який абсолютно нереально.

Наприклад, за версією "опоблоківця" Юрія Мірошниченка кожне засідання Верховної Ради мало б починатися молитвою. Мовляв, це покращить працездатність колег. А от нардеп-утікач Олександр Онищенко подав законопроект про перевірку психічного стану кандидатів у нардепи України. Його ініціативу підтримав також скандальний народний депутат Євген Мураєв.

Відео: скільки безглуздих законопроектів зареєстрували у ВР

Українські жінки залишили сім'ї та пішли на війну

У Збройних Силах майже чверть військовослужбовців – жінки. І вони руйнують стереотипи, бо все частіше йдуть служити не в штаби, а в епіцентр подій. І чим далі йде війна, тим більше жінок можна зустріти саме на передовій. На закиди, що це справа нежіноча вони реагують з гумором.

Дехто з дівчат за цю війну встиг змінити і військові посади. Проте професійних військових серед них мало, майже у всіх до війни були мирні спеціальності. І багато хто з жінок військових прикипів до армії та фронту напрочуд міцно. На питання, скільки будете воювати відповідають: "поки не закінчиться війна".

Відео: українські жінки-військові борються за спокій в Україні

Реп-підготовка до ЗНО

Випускники Чернівецького фізико-математичного ліцею Ігор та Ніна діляться секретами, як скласти зовнішнє незалежне оцінювання з української мови на найвищий бал. Однокласники записав трек, у якому понад 200 українських слів із правильними наголосами. Відео назбирало майже 100 тисяч переглядів за 2 тижні. Тепер цей ролик переглядають не лише школярі, а й учителі.

Відео: сучасні лайфхаки, які можуть допомогти підготуватися до ЗНО

Кандидати, що провалили тест на державність

Саме питання про українську мову, приналежність Криму та ситуацію на Донбасі є лакмусовим папірцем для кандидатів у президенти. Адже хто, як не вони, мають завжди підтримувати українську позицію й бути готовими до гострих запитань.

Наприклад, лідер президентських перегонів шоумен Володимир Зеленський не пройшов тест на державність. В інтерв'ю з політиком журналіст BBC сказав, що Україна має дуже серйозні проблеми з конфліктом на Сході з Росією, а економіка переживає труднощі.

До аутсайдерів долучився і Євгеній Мураєв . Який з початком війни на Донбасі заявляв, що це — "громадянський конфлікт", а обидві сторони отримують підтримку від іноземних держав: Україна зі сторони США, а сепаратисти — Росії.

Відео: як кандидати відповіли на питання чий Крим

Зворушливий порятунок ведмедиці, на яку цькували собак

Кілька тижнів тому 5-річну ведмедицю Ласку забрали із Покровського зоопарку, що на Донеччині. Там ведмедиця жила в нестерпних умовах у клітці, де тварини навіть не можуть випрямитися й стати на задні лапи. У дитинстві ж Ласку використовували для тренування мисливських собак на Київщині. Таких "притравочних станцій" в Україні чимало, хоча вони й заборонені.

Тепер ведмедиця звикає до нового дому на Львівщині – ведмежого притулку "Домажир", там вона знайомиться зі своїми новими сусідами. Однак, де врешті опиниться Ласка, ще вирішуватиме суд. Адже конфіскація є тимчасовою.

Відео: як ведмедиця отримала новий дім