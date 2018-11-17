Безхатько постраждав внаслідок вибуху на Золотих воротах у Києві: фото

Увечері 16 листопада у Києві на вулиці Золотоворітській, 7 пролунав вибух, унаслідок чого постраждав 50-річний чоловік, який виявився безхатьком.

Як повідомляє ресурс "Інформатор" з посиланням на правоохоронців, потерпілий вирішив розвести багаття, аби погрітися, однак через деякий час пролунав вибух.

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Чоловік намагався розвести баггаття, однак пролунав вибух



Внаслідок вибух безхатько зазнав травм і його було госпіталізовано

У підсумку той отримав травми – його з раною ноги госпіталізували.



Медики діагностували у безхатька травму ноги: більше подробиць наразі немає

Що саме вибухнуло та подробиці події встановить слідство.



Всі обставини інциденту наразі з'ясовує слідство

На місці працювали патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Богатирській було виявлено іномарку з тілом чоловіка у салоні. Судячи з травм і речових доказів, він помер унаслідок вибуху гранати.