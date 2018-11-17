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      Безхатько постраждав внаслідок вибуху на Золотих воротах у Києві: фото

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      У Києві внаслідок вибуху постраждав 50-річний безхатько
      У Києві внаслідок вибуху постраждав 50-річний безхатько / "Інформатор"

      Увечері 16 листопада у Києві на вулиці Золотоворітській, 7 пролунав вибух, унаслідок чого постраждав 50-річний чоловік, який виявився безхатьком.

      Як повідомляє ресурс "Інформатор" з посиланням на правоохоронців, потерпілий вирішив розвести багаття, аби погрітися, однак через деякий час пролунав вибух.

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      Вибух, Київ, безхатько, кримінал, потерпілі
      Чоловік намагався розвести баггаття, однак пролунав вибух 

      Вибух, Київ, безхатько, кримінал, потерпілі
      Внаслідок вибух безхатько зазнав травм і його було госпіталізовано 

      У підсумку той отримав травми – його з раною ноги госпіталізували.

      Вибух, Київ, безхатько, кримінал, потерпілі
      Медики діагностували у безхатька травму ноги: більше подробиць наразі немає 

      Що саме вибухнуло та подробиці події встановить слідство.

      Вибух, Київ, безхатько, кримінал, потерпілі
      Всі обставини інциденту наразі з'ясовує слідство 

      На місці працювали патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.

      Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Богатирській було виявлено іномарку з тілом чоловіка у салоні. Судячи з травм і речових доказів, він помер унаслідок вибуху гранати.

      Теги: Кримінальні новини Вибух Новини Києва Новини України
      Джерело: 24 Канал
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