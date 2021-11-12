Безкарність вбиває: Харків став ледь не столицею кривавих аварій

Харків вже став ледь не столицею кривавих аварій. Напередодні з'явились чергові моторошні новини міста: автомобіль Toyota збив двох підлітків на пішохідному переході.

Одна дитина потрапила під колесо автомобіля, але водій навіть не спробував зупинитися і проїхав ціле перехрестя зі школярем під колесом. На щастя, діти живі, але травмовані і перебувають у лікарні. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

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В обох зафіксували струс мозку та забої. Дітлахам скорішого одужання – не тільки фізичного, а й психологічного.

В мережі вже з'явилось декілька відео з чоловіком схожим на винуватця ДТП. На одному з них він вийшов з авто Land Cruiser, після чого кілька хвилин ходив біля припаркованих машин і щось шукав на землі.

Водій міг шукати "закладку"

А чого взагалі його знімав один з мешканців будинку? Бо останньому здалося, що водій міг шукати так звану закладку. Тобто, наркотики, які ховають в якомусь місці під час продажу. Автор відео зателефонував у поліцію і повідомив про це, але його чи то не знайшли, чи то не шукали.

Пізніше білий Land Cruiser потрапив ще на одне відео. Він їхав посеред зустрічної смуги. Автор відео засумнівався в адекватності водія і, згідно з кадрами, всього через кілька хвилин сталося те моторошне ДТП, в якому постраждали діти.

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На момент аварії, яка нещодавно сталася у Харкові, водій і справді перебував у стані наркотичного сп'яніння, як стало відомо 12 листопада від правоохоронців. У його біоматеріалі виявили метадон. І це вже не вперше.

"Раніше притягався до відповідальності, але чомусь справа була закрита і не дійшла до суду" – і тут собака заритий. Це проблема і водночас розв'язання подібних проблем.

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Якби правоохоронці або правники у Харкові довели справу до кінця, то цієї аварії могло б не статися. Діти, яких збив водій, зараз були б здорові.

Безкарність калічить людей

Якби вчасно покарали за кермування авто без водійського посвідчення Миколу, який наприкінці жовтня на Infiniti в Харкові на швидкості понад 100 кілометрів на годину проїхав на червоне світло світлофора і влаштував криваву ДТП або батьків – то зараз у сім'ї жертв аварії був би батько.

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Безкарність – вбиває і калічить людей. Якщо почитати новини, то в Харкові ледь не щодня відбувається кривава аварія і кожного разу винуватця вже звинувачували у порушенні закону. Таке враження, ніби в цьому місті легше відмазатись від правосуддя.

Вважаю, що в Україні мають бути штрафні бали, які правоохоронці видаватимуть за порушення. І має бути певний ліміт цих штрафних балів, після якого порушника будуть позбавляти права на керування транспортним засобом.

Після певного ліміту авто мають конфіскувати. Наприклад, якщо людина сідає за кермо без водійського посвідчення, то вона має понести кримінальну відповідальність.

Натомість автомобіль треба забрати навіть якщо водій не є його власником, адже людина, яка надає транспортний засіб, знає: у водія прав нема.