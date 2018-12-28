Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року

2018 рік був багатим на корупційні події, тож команді "Центру розслідувань України" є, що згадати: хто уникнув відповідальності за велику трагедію, хто влаштував бізнес із країною агресором, як на викриття журналістів реагувала влада та правоохоронні органи та багато іншого.

Восени 2018 виповнився рік від дня пожежі у таборі на Одещині, де загинуло троє дівчаток. Улітку в таборі "Славутич" під Києвом занапастили восьмирічну Маргариту Лукашук. Жоден із керівників цих дитячих установ не поніс покарання.

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В табір 29 червня приїхала оздоровитись та підготуватись до змагань група з 28 дівчат зі школи спортивної гімнастики Дерюгіної. А вже на третій день так званого "відпочинку" 12 гімнасток почали скаржитись на біль у животі. Їх направили до медичного ізолятора табору. Але там не було спеціалістів, які б могли надавати медичну допомогу. 8-річна гімнастка Маргарита Лукашук, яка відпочивала влітку у таборі "Славутич" під Києвом, померла в лікарні "Охматдит" після понад двомісячної коми. Понад рік триває слідство, та результатів – жодних.

Відео розслідування програми ЦРУ про табір "Славутич":

Чорні реєстратори є чи не в усіх сферах нашого життя. Мешканці одного з київських будинків раптово зрозуміли, що в їх помешканнях створені фіктивні ОСББ. Невідомі люди взяли під контроль комунальні платежі будинку, підвали, горища, і навіть могли оформити право власності на землю, на якій стоїть будинок.

Відео розслідування програми ЦРУ про шахрайства із ОСББ:

Хвиля рейдерських захоплень засвідчила, що реєстратори вносять зміни до реєстрів, не маючи на те підстав. Як показує практика, довести їхній злочин складно. Навіть ті реєстратори, кого вже майже вхопили за руку, запевняють – діяли за законом. Наприклад, один реєстратор перереєстровував підприємство на підставі підробленого договору купівлі-продажу, але підробку "не розгледів".

Відео розслідування програми ЦРУ про махінації реєстраторів:

Понад півроку Міністерство охорони здоров’я не може завершити зміну керівництва Одеського національного медичного університету. Своїм наказом очільниця МОЗ Уляна Супрун звільнила незмінного понад 20 років ректора Валерія Запорожана та призначила "свого" виконувача обов'язків, який мав би керувати закладом до наступних виборів ректора. Та у справу втрутились державні реєстратори.

Відео розслідування програми ЦРУ про "Медін":

Реформа охорони здоров'я під питанням, допоки не буде змін у системі медичної освіти. І не останню роль тут грають ректори медичних університетів. Але окрім самої освіти, нерідко на базі університету керівники будують ще й власний бізнес. Із цим не збираються миритися в міністерстві.

Відео розслідування програми ЦРУ про Амосову:

Михайло Згуровський – "скромний" український ректор, почесний академік і винахідник. Очільник Національного університету КПІ, скрупульозно декларує усі свої статки і не соромиться показати на загал понад три мільйони щорічного прибутку.

Відео розслідування програми ЦРУ про Згуровського:

П'ятий рік війни, санкції, заборона торгівлі з окупантом і водночас – поставки унікальної української руди з українських родовищ прямісінько у Мордор. Ми фактично постачаємо титан на російське виробництво, які займаються виробництвом зброї. Оскільки у нас є військовий конфлікт, потім ця зброя може в нас стріляти.

Відео розслідування програми ЦРУ про "Ависму":

Деталі розслідувань про найкорупційніші тренди року – дивіться у програмі.