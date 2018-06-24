Безкарність призвела до смерті, – нардеп Лещенко висловився про напад на табір ромів у Львові

Народний депутат України Сергій Лещенко наголосив, що безкарність попередніх випадків із розгонами таборів ромів в Україні призвела до першої смерті.

Про це Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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Безкарність попередніх нападів на ромів призвела до нового витку насильства та – як наслідок – першої смерті. Керівництво держави Україна, президент і міністр внутрішніх справ, нарешті має визначитися, з якого вони боку – Європейської конвенції з прав людини чи книги "Майн кампф",

– зазначив нардеп.

За його словами, хвиля розправи зупиняється не заграванням з нео-нацистами, а невідворотністю покарання для всіх злочинців.

Окрім цього, Лещенко похвалив правоохоронців за те, що вони швидко впіймали нападників.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.