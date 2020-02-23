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      Безкоштовна каша та фото із "зеленими чоловічками": як в анексованому Криму святкували 23 лютого

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      В той час, як на материковій Україні вже шостий рік не відзначають День захисника Вітчизни, в Криму влаштували свято в кращих російських традиціях – з військовою музикою та польовою кашею. В Севастополі так звана влада позвозила техніку та агітувала долучатися до вступу на контракт в російські війська.

      Кадети з триколорами та з автоматами крокували головними вулицями Севастополя. Без зброї, зате в тепліших куртках поруч ліниво чимчикували "казаки" і "ополченці".

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      Всіх їх збирали біля монумента захисників Севастополя. Проте там на мітингу згадували не червону армію, на честь якої виникло свято, не Другу світову, а анексію Криму. Так званий губернатор назвав це дивом.


      "Казаки" і "ополченці"

      "Без цього героїзму неможливе чудо, яке сталося – з’єднання з Росією. Потім були блокпости, потім були безсонні ночі", – заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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      На площі Нахімова відбувалася неофіційна частина святкувань. Жіночкам пропонували сфотографуватися із "зеленими чоловічками" в балаклавах. Ті погоджувалися і сором'язливо їх обіймали.

      Зелені чоловічки
      Фото із "зеленими чоловічками"

      За прихильність бабусь окупаційна влада боролася їжею. Їх годували безкоштовною кашею і чаєм. "Каша смачна. Дякую святу. Дякую військовим, які нас годують", – заявила одна з бабусь.

      Каша для бабусь
      Каша для бабусь

      Діти ж гуртувалися біля БТР. Для цього на захід окупаційна влада позганяла російську техніку. В наметі "Російська весна" вихваляли російську армію і розповідали про захоплення Криму.

      Крим
      Набір в російську армію

      А в сусідній завбачливо вербували до вступу на контракт у війська країни-агресора.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини Росії Окуповані території Російська пропаганда Анексія Криму Проросійські бойовики Новини України Новини Криму
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