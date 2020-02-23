Безкоштовна каша та фото із "зеленими чоловічками": як в анексованому Криму святкували 23 лютого

В той час, як на материковій Україні вже шостий рік не відзначають День захисника Вітчизни, в Криму влаштували свято в кращих російських традиціях – з військовою музикою та польовою кашею. В Севастополі так звана влада позвозила техніку та агітувала долучатися до вступу на контракт в російські війська.

Кадети з триколорами та з автоматами крокували головними вулицями Севастополя. Без зброї, зате в тепліших куртках поруч ліниво чимчикували "казаки" і "ополченці".

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Всіх їх збирали біля монумента захисників Севастополя. Проте там на мітингу згадували не червону армію, на честь якої виникло свято, не Другу світову, а анексію Криму. Так званий губернатор назвав це дивом.



"Казаки" і "ополченці"

"Без цього героїзму неможливе чудо, яке сталося – з’єднання з Росією. Потім були блокпости, потім були безсонні ночі", – заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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На площі Нахімова відбувалася неофіційна частина святкувань. Жіночкам пропонували сфотографуватися із "зеленими чоловічками" в балаклавах. Ті погоджувалися і сором'язливо їх обіймали.



Фото із "зеленими чоловічками"

За прихильність бабусь окупаційна влада боролася їжею. Їх годували безкоштовною кашею і чаєм. "Каша смачна. Дякую святу. Дякую військовим, які нас годують", – заявила одна з бабусь.



Каша для бабусь

Діти ж гуртувалися біля БТР. Для цього на захід окупаційна влада позганяла російську техніку. В наметі "Російська весна" вихваляли російську армію і розповідали про захоплення Криму.



Набір в російську армію

А в сусідній завбачливо вербували до вступу на контракт у війська країни-агресора.