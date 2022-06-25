Безкоштовні ліки для переселенців: як та де їх можна отримати

Внутрішньо переміщенні особи можуть отримати медичні препарати за програмою "Доступні ліки". Для цього їм навіть не обов'язково мати електронну декларацію.

Інформацію про те, як безкоштовно отримати ліки, коли ви перебуваєте не у своєму місті, в ефірі національного телемарафону розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусар.

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Як отримати безкоштовні ліки, якщо ви переїхали в інше місто через війну

Якщо ви перебуваєте на зв'язку з сімейним лікарем, то він може виписати вам рецепт на безкоштовні ліки.

Багато переселенців приходять у центри первинної медико-санітарної допомоги й усі наші сімейні лікарні теж можуть виписати такий рецепт, навіть без декларації,

– розповіла Гусар.

У разі, якщо ви не знаєте, в якій саме аптеці можете скористатися рецептом чи до якого лікаря звернутися, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ за номером – 1677. Гусар запевнила, що оператори підкажуть в яку аптечну мережу завозили необхідний препарат упродовж останніх 3 днів.

Ліки на прифронтових територіях

У населених пунктах, біля яких відбуваються бої, створили спеціальні хаби. Туди доставляють й постійно оновлюють запаси медикаментів. В окремих регіонах ліки можуть видавати безкоштовно й без програми "Доступні ліки". Адже препарати були закуплені централізовано або отримані як гуманітарна допомога. За словами Гусар, в кожному регіоні є список з розташуванням таких хабів.

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До програми "Доступні ліки" входять лікарські засоби проти серцево-судинних хвороб, діабету І та ІІ типів, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, нецукрового діабету, а також препарати для профілактики інфарктів та інсультів. Якщо вам потрібні ліки проти серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ, то зверніться до лікаря.

До речі, США допомагають Україні не лише зброєю. Нещодавно Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Штати надали нашій країні 16,5 тонни препаратів для онкохворих. Станом на 18 червня ліки отримали лікарні в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. Найближчими днями їх мали відправити в решту областей.

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