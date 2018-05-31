Безкоштовні VPN можуть бути небезпечними

Якщо ви думаєте, що використовуючи безкоштовні VPN, ви абсолютно захистили свою приватну інформацію, то це не так. Принаймні в цьому переконують журналісти видання TheNextWeb, які провели відповідне дослідження.

Про це пише ain.ua.

Справа в тому, що провайдери, надаючи безкоштовні послуги, компрометують призначену для користувача приватність.

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Дослідження провели серед 117 найпопулярніших VPN-сервісів, при цьому 26 з них зберігали призначені для користувача логи, незважаючи на маркетингові заяви про протилежне.

Журналісти вивчили 3 найпопулярніші сервіси: Hotspot Shield, Hola і Betternet.

Hotspot Shield

Попри те, що сервіс давно присутній на ринку, розробники займаються продажем трафіку, записів логів тощо. У розпорядженні журналістів опинилась петиція, яку подали у Федеральну комісію США по зв'язку від імені Center for Democracy & Technology. Там йдеться, що Android-клієнт Hotspot Shield при запиті дозволів на роботу в системі починає збирати дані про використання сторонніх програм, передає назви бездротових мереж, MAC і IMEI-адреси.

Hola

У 2015 році Hola "спіймали" на тому, що сервіс зберігав дані про активність користувачів, а один з багів в його роботі давав змогу віддалено запускати на комп'ютерах користувачів сторонній софт. Більше того, він продавав доступ від імені користувачів через підозрілу схему.

Щоправда, зараз Hola виправила ряд багів і внесла ясність в угоду користувача, однак частина проблем все ще актуальна.

Betternet

Це популярний безкоштовний VPN для мобільних пристроїв. Він збирає по 14 трекінгових бібліотек на користувача. Тобто ті, хто уникають трекінгу за допомогою такого VPN, в результаті стикаються з ще більш підозрілою практикою, адже їх дані аналізують невідомі особи або компанії.

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Альтернатива VPN

Журналісти пропонують альтернативні варіанти. Один з них – знайти VPN з відкритим вихідним кодом: OpenVPN, Freelan або SoftEther.

Також можна спробувати використовувати VPN Gate від японського університету Цукуба. Це безкоштовний академічний проект, тож дані не передаються. В угоді чітко зазначено, що сервіс зберігає логи.

Налаштувати свій VPN. Це можна зробити, використовуючи інструменти Algo або Streisand. Тут потрібна технічна підготовка, але на допомогу може прийти туторіал від Lifehacker.