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      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзьо: ЗЕкоманда запрошує людей 19 квітня на "Олімпійський"

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      НСК "Олімпійський"
      НСК "Олімпійський" / Фото з відкритих джерел

      Активісти з'ясували, що команда кандидата у президенти Володимира Зеленського організовує для людей безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва 19 квітня на НСК "Олімпійський", де мають відбутися дебати між кандидатами.

      Окрім того, охочим видадуть безкоштовні квитки на концерт популярних українських зірок, передає Громадська мережа "Опора".

      Читайте також: Команди Зеленського та Порошенка підписали угоду з "Олімпійським" щодо дебатів

      Повідомляється, що виступ артистів відбудеться на "Олімпійському" перед дебатами кандидатів у президенти України. ЗЕкоманда анонсувала, що на концерті виступатиме Ольга Полякова та Дзідзьо. (Загальна вартість квитка на концерт Дзідзьо у квітні становила – 190-690 гривень, а на виступ Полякової – 300-1750 гривень).

      Анонс безкоштовного концерту на
      Анонс безкоштовного концерту на "Олімпійському" в день дебатів

      Активіст "Опори" намагався отримати квитки, проте йому повідомили, що їх наразі немає і запропонували залишити контактні дані. Натомість у ЗЕофісі в Кропивницькому спостерігачам підтвердили, що незабаром розповсюджуватимуть квитки. Представниця команди Зеленського Ліка Кожа розповіла, що їй незабаром мають передати квитки.

      ЗЕкоманда наголосила, що також буде організований безкоштовний підвіз охочих до Києва.

      Зазначимо, що згідно з статтею "Про вибори Президента України" забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація вважається підкупом виборців.

      Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

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      Теги: Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Музика Дебати Зеленського з Порошенком Оля Полякова Дзідзьо Новини Києва НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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