Безкоштовний концерт відомого російського музиканта намагалися зірвати у Києві: відео
22 червня у Києві невідомий намагався зірвати концерт популярного російського рок-виконавця Бориса Гребенщекова та його гурту "Акваріум".
Відповідне відео з'явилося в Youtube.
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На кадрах видно, як невідомий молодик із плакатом проривається на сцену. Водночас зловмисник кричить, а опісля рве плакат, намагаючись таким чином зірвати концерт.
"Дай йому Бог прийти в себе та почуватися краще сьогодні", – відреагував на інцидент Борис Гребенщиков.
Зауважимо, що захід відбувався просто неба на Пейзажній алеї Києва та був безкоштовним.
Невідомий із плакатом намагався зірвати безкоштовний концерт Гребенщикова у Києві: відео
Нагадаємо, 21 та 22 червня Борис Гребенщиков у Києві провів два концерти з презентацією нового альбому "Время N".