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      Безмозглый полк

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      Попраздновали и выбросили
      Попраздновали и выбросили / Фото-2018 из соцсетей

      Даже благородную идею можно опошлить и довести до маразма. Если за дело берутся подлецы, которые используют дураков.

      Вот, например, "Бессмертный полк". Если отбросить идеологический и победобесный бред, то сама по себе идея акции – очень хорошая. Но ее опустили даже не на дно, а в преисподнюю. И с каждым годом – новые круги ада. Парады с иконами, выброшенные в урну фотографии бойцов – это уже традиция.

      В этом году "порадовал новизной" Севастополь. Там давно воюют между собой два движения "Бессмертный полк". Проблема серьезная – как раздерибанить бюджет. Но если раньше они просто цинично спорили, кто из них скрепнее и чьи деды лучше воевали, то теперь пустились во все тяжкие: за несколько дней до парада "диверсанты" из одного полка украли у другого полка 500 портретов фронтовиков.

      Обезоружили врага? Победа? Нет! Вмешались "нужные люди" (даже не полиция!) – и портреты удалось отбить. И сегодня, 9 мая, на парад снова вышли два полка...

      Наверное, кому-то такой детектив покажется смешным. Но если бы настоящие деды-фронтовики встали из братских могил – они точно не смеялись бы...

      Автор: Анатолий Яворский

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики 9 травня День Перемоги Новини України Публікації
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