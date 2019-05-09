Безмозглый полк

Даже благородную идею можно опошлить и довести до маразма. Если за дело берутся подлецы, которые используют дураков.

Вот, например, "Бессмертный полк". Если отбросить идеологический и победобесный бред, то сама по себе идея акции – очень хорошая. Но ее опустили даже не на дно, а в преисподнюю. И с каждым годом – новые круги ада. Парады с иконами, выброшенные в урну фотографии бойцов – это уже традиция.

В этом году "порадовал новизной" Севастополь. Там давно воюют между собой два движения "Бессмертный полк". Проблема серьезная – как раздерибанить бюджет. Но если раньше они просто цинично спорили, кто из них скрепнее и чьи деды лучше воевали, то теперь пустились во все тяжкие: за несколько дней до парада "диверсанты" из одного полка украли у другого полка 500 портретов фронтовиков.

Обезоружили врага? Победа? Нет! Вмешались "нужные люди" (даже не полиция!) – и портреты удалось отбить. И сегодня, 9 мая, на парад снова вышли два полка...

Наверное, кому-то такой детектив покажется смешным. Но если бы настоящие деды-фронтовики встали из братских могил – они точно не смеялись бы...

Автор: Анатолий Яворский

Читайте также: 9 мая – празднуйте, если празднуется, или Неудобные вопросы о Второй мировой войне