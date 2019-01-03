Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей

Новини про насилля в школах стали мало не буденністю. Останнім часом учні не лише знущаються з однолітків, а й знімають це на відео та викладають в соціальні мережі, тим самим травмуючи свою жертву не лише фізично, а й психологічно. Нещодавно ухвалений закон змінює підхід до вирішення проблеми.

Яке покарання передбачено в новому законі щодо протидії булінгу та наскільки складно буде притягнути до відповідальності винних, дізнавався 24 канал.

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Невиправдана жорстокість

Випадок, який трапився на Одещині, вразив своєю жорстокістю навіть поліціянтів. На відео, яке правоохоронці знайшли у всесвітній мережі, вони побачили як кілька дівчаток б'ють свою однокласницю, а інші просто спостерігають за ними. Найжахливіше, що діти не лише не соромились свого вчинку, а навіть виклали відео побоїв у соціальні мережі. Як виявилось пізніше, спершу підлітки з'ясовували стосунки словесно, а через кілька днів одна з них, заручившись підтримкою подруг, влаштувала іншій бійку. Причиною конфлікту став хлопець, який раніше зустрічався з однією з нападниць, а потім "переметнувся" до іншої. Поліція розібралась в ситуації, та притягнула до адміністративної відповідальності батьків нападниці – за невиконання ними обов'язків, щодо виховання дітей.

В цьому випадку батьків нападниці покарали, але так стається не завжди. Часто, аби уникнути подальшого розвитку конфлікту, батьки постраждалої дитини переводять її до іншої школи. Адже навіть якщо дитину й не б'ють, то цькують, і вона не може залишатись в колективі.



Занепокоєння у батьків мають викликати не лише синці, а й часті скарги на однолітків

Проте булінг – це не лише побиття, а й моральне знущання над дитиною. Викликати занепокоєння у батьків і вчителів повинні не лише синці, а й зіпсовані речі чи скарги на цькування. Шкільні забіяки – це, здебільшого, неурівноважені та схильні до насилля діти. Їх мета – систематичне приниження обраних дітей задля доведення зверхності над усім колективом.

Булінг або цькування – різновид психологічного чи фізичного насилля з боку людини чи групи людей, які мають певні переваги над іншими. Таке насилля не має за мету самозахист.

Покарати забіяку

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу". Цей закон передбачає чіткий алгоритм дій на випадок цькування.

Передовсім, якщо дитина стала свідком булінгу в школі вона може розповісти про це вчителю, батькам або директору. Щоправда, й до ухвалення закону ніхто не забороняв це робити.

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Також постраждалий може звернутись до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді, на гарячу лінію ГО "Ла-Страда – Україна" з протидії насильству в сім'ї або із захисту прав дітей, Національної поліції або Центру надання безоплатної правової допомоги.



​Про випадки булінгу вчитель повинен одразу повідомити керівництво школи

Якщо педагог або інший працівник навчального закладу став свідком булінгу, він зобов'язаний письмово поінформувати про це керівника школи. Це робиться незалежно від того, поскаржилась йому жертва чи ні. Керівник повинен розглянути звернення та з'ясувати, що насправді відбулось. Потім скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу й вирішити – що робити далі. Складатись така комісія може з психолога, вчителів, соціального педагога, батьків постраждалого та "обвинуваченого", керівника навчального закладу та інших зацікавлених.

Соціальний педагог – спеціаліст, у компетенцію якого входить надання педагогічної, психологічної, психотерапевтичної та соціальної допомоги тим, хто її потребує.

Якщо після засідання, комісія дійшла висновку, що йдеться саме про булінг, а не одноразовий конфлікт, керівник школи має повідомити про цей випадок уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службу у справах дітей.

Якщо батьки постраждалої дитини не визнають результати розгляду комісії, вони можуть звернутись до поліції.

Законодавчі новації

Оцінюючи нещодавно ухвалений закон юристи зазначають, що він містить багато позитивних норм, але є нюанси, які можуть нівелювати весь позитив.

Позитивним є те, що визначено саме поняття та відповідальність за цькування. Окреслено коло тих, хто повинен реагувати та припиняти подібне. Також покроково виписана процедура повідомлення про такі випадки, визначено адресата розгляду заяв та відповідальність як за цькування, так і за відсутність реакції на таку подію. Як відомо із статистичних даних, більшість людей під час навчання хоч раз були якщо не мішенню цькування, то свідком,

– розповідає юрист ЮКК "Де-Юре" Володимир Данілін.



З дітьми потрібно, передовсім, розмовляти й розповідати – як потрібно поводитись

Основним мінусом закону юрист вважає те, що закон направлений на ліквідацію булінгу та покарання за цькування, але більш ефективним було б попередження булінгу. Зокрема, проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та вчителів, що таке цькування, які його ознаки та шляхи попередження. Зазначені ідеї базово закладені в законі, проте чи будуть вони реалізовані, чи розроблятиметься план заходів, спрямованих на протидію та запобігання цькування, як це передбачено в законі – питання.

Ще одним мінусом є те, що передбачено відповідальність за цькування в освітній сфері. Водночас, поза увагою залишилося цькування на роботі, тощо. Таким чином маємо приклад часткового розв'язання проблеми, наче цькування існує лише в навчальному процесі,

– додає Володимир Данілін

Закон покладає додаткову відповідальність на батьків дітей до 16-ти років, які знущатимуться з інших. Проте, експерти впевнені у необхідності проведення додаткової просвітницької роботи серед батьків щодо запобігання цькуванню їхніми дітьми. Хто саме буде проводити ці заходи, як часто – ці питання залишилися поза увагою законодавця.

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Загалом, закон радше направлений на покарання цькуванню, ніж на його попередження, що є його найбільшою вадою. Адже як відомо – краще запобігати правопорушенням ніж потім виправляти наслідки.

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