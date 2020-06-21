24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Про актуальні матеріали журналістів 24 каналу – читайте далі.

Відпочинок в Залізному порту

Туристичний сезон на півдні країни вже у розпалі. На Херсонщині Держпродспоживслужба почала масові перевірки закладів відпочинку. У рейд разом з контролерами відправились й журналісти. Вони знайшли багато порушень.

Дивіться відео про рейд журналістів по зонах відпочинку:

КНДР веде війська до кордону з Південною Кореєю

КНДР привели свої війська до кордону з Південною Кореєю. Також Пхеньян заявив про відновлення військових навчань та випробувань зброї і погрожує розпочати воєнний конфлікт. У відповідь Сеул також привів армію до бойової готовності та в разі небезпеки готовий дати відповідь.

Дивіться відео про причини корейської кризи:

В Одесі впав літак

В Одесі 17 червня трапилася авіакатастрофа – на Овідіопольській дорозі у районі ТЦ "Метро" впав легкомоторний літак. Відомо, що у результаті авіакатастрофи обидва пілоти загинули.

Авіакатастрофа в Одесі: дивіться відео

Чи є спалах COVID-19 в Україні другою хвилею

Через невтішну статистику захворюваності на коронавірус уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня. Чи є спалах коронавірусу другою хвилею й чи повернуть в Україну жорсткий карантин – дізнавались журналісти 24 каналу.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про карантин в Україні:

Як створюють візерунки на тканині за давньою технікою

Модельєр-початківець із Кропивницького Костянтин Данильченко опанував старовинну техніку оздоблення тканини вибійкою. Звичайне хобі швидко переросло в професійну справу, тепер вчить ремеслу й інших.

Дивіться відео: як виготовляють дивовижні хустки