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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Безпечний Новий рік: як захистити будинок під час свята – поради рятувальників

23:19, 31 грудня 2017 135 Читать новость на русском
Як убезпечити будинок під час свята
Як убезпечити будинок під час свята

Кожне новорічне святкування не обходиться без піротехнічних засобів. Однак, під час свята ми втрачаємо пильність, тож часто вогняне шоу може призвести до справжньої пожежі.

Аби цього не сталось видання ТСН зібрало кілька важливих порад рятувальників. Які розповіли про правильну поведінку під час свята.

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В першу чергу, кажуть пожежники, треба правильно розмістити ялинку. Вона може бути живою або штучною, але неналежне її розташування може призвести до пожежі.

Отож ялинку слід ставити не ближче ніж за метр від приладів опалення і меблів. Святкове дерево потрібно закріплювати на стійкій основі.

Не варто вішати на ялику прикраси з паперу, вати чи марлі. Завжди вимикайте ілюмінацію перед сном та коли ви йдете здому.

Якщо у домі є маленькі діти чи тварини, слідкуйте, щоб вони не наближались до ілюмінації.

Як уберегти дім під час новорічних святкувань

Як уберегти дім під час новорічних святкувань

Теги: Новини України Новорічні свята LifeStyle ДСНС
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 грудня 2017
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