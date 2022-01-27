Гроші виділили в рамках трирічного проєкту "Жінки, мир, безпека", який стартує в Україні. Про це повідомив Український Жіночий Фонд, який і реалізовуватиме проєкт.

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Нідерланди виділять мільйони Україні для боротьби з насильством

Уряд Королівства Нідерланди надає на реалізацію проєкту фінансову та консультаційну підтримку в розмірі 2,2 мільйона євро,

– мовиться у повідомленні.

Заступник глави місії посольства Нідерландів в Україні Пітер ван Вліт заявив, що Нідерландам важливо допомогти Україні у втіленні Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека".

"Залучення жінок до прийняття рішень щодо побудови миру і зміцнення безпеки в громадах – це принципове питання. Адже лише таким інклюзивним шляхом можна врахувати інтереси усіх, на кого впливють та вплинули воєнні дії", – заявив Вліт.

Урядова уповноважена з ґендерної політики Катерина Левченко пояснила, що Український Жіночий Фонд застосовуватиме власну методологію локалізації процесу 1325. Передбачається:

що на Донбасі та в окупованому Криму застосовуватимуть місцеві плани дій в питаннях миру, безпеки і участі жінок;

щоб плани були дієвими, над ними разом повинні працювати держструктури і органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

Зверніть увагу! Це вже другий запущений такий план для регіонів, перший був реалізований з 2018 по 2021 рік.

Зокрема вже вдалось реалізувати:

програму "Безпечний транспорт для жінок і дівчат" в Рубіжному;

створити групи подовженого дня для дітей військовослужбовиць і центр психологічної реалібілітації для родин військових в Хмельницькому;

провести тренінги для поліцейських, що працюють з жертвами домашнього насильства;

запустити спецпрограми з гендерної рівності у Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ.

Коротко про Резолюцію 1325

Резолюцію 1325 Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила у 2000 році. Її мета – визнати особливий вплив збройного конфлікту для жінок і дівчат. Окрім того, вона мала встановити важливу роль у розв'язанні конфлікту та в розбудові миру.

Документ також передбачає захист жінок під час збройних конфліктів.

85 країн ухвалило Національний план дій щодо жінок, миру та безпеки. Тільки Україна ухвалила план дій у час війни в 2016 році. Згодом його ухвалили у 2021 році та він діятиме до 2025 року.

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