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      Безпека на залізниці: нововведення, які можуть врятувати життя

      336 Читать новость на русском
      Нововведення, які можуть врятувати життя
      Нововведення, які можуть врятувати життя / unsplash.com

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства запровадили нові норми безпеки на залізниці. Тож, планують встановити безперервну огорожу перед залізничними коліями.

      Як повідомив заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, що місця, які розташовані у безпосередній близькості до шляхів швидкісних поїздів, є надзвичайно небезпечними. 

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      До слова, лише на Південно-Західній залізниці у 2018 році було зафіксовано до 60 нещасних випадків. Багато з них трапилися через перетинання людьми колій у непризначених для цього місцях. За підрахунками експертів, це дозволить на 30% зменшити аварії та нещасні випадки на коліях.


      Нововведення, які можуть врятувати життя

      Також Лев Парцхаладзе додав, що безперервна огорожа має бути встановлена поруч з усіма залізничними шляхами, але виняток становлять природні й штучні перешкоди. Наприклад, водойми, заболочена місцевість, скельні виїмки, будинки, гаражі тощо.

      blog_ava
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      29 квітня
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      Теги: Новини України Статистика Залізниця
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