Безпековий форум у Львові: експерти назвали головну загрозу з боку Кремля

Російська агресія, розведення військ та продовження російсько-української війни. Саме ці теми обговорювали міжнародні експерти на Львівському безпековому форумі. Вони головними загрозами для України називають можливу морську ескалацію з боку Кремля, а ще – внутрішні політичні суперечки.

На Львівський безпековий форум вже вдруге приїхав екскомандувач сухопутних військ НАТО у Європі та друг України Бен Ходжес.

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Він і підкреслює: попри розведення військ, Кремль не хоче мирного вирішення ситуації на Сході нашої країни. На думку Ходжеса, одна з головних загроз – Москва може тиснути на українське узбережжя Чорного моря, зокрема, Одесу.

Експерт запевняє, що Україна разом із сусідами, як-от Румунія чи Грузія, а також морськими силами НАТО, має забезпечити і зберегти в Чорному морі свободу навігації, а Захід при тому повинен намагатися зупинити такі незаконні дії, як захоплення суден і проходження в Чорному морі заборонених суден.



Оксана Сироїд та Бен Хождес

"Стратегічно найбільша загроза, що Захід перестане тиснути на Російську Федерацію, на Кремль і перестане змушувати їх дотримуватися домовленостей, поважати їх і дозволяти працювати на Сході місії ОБСЄ", – каже екскомандувач сухопутних військ НАТО.

Говорили експерти і про розведення військ в Золотому та можливу ескалацію конфлікту

Ми за пошуками гарних слів про мир губимо гостроту зору і втрачаємо відчуття небезпеки. Всі хочуть миру, але ми хочемо безпеки, окрім того. Ми хочемо, щоби цей мир не коштував потім нам життя. У 18-му році ми також отримали мир, який закінчився голодомором українців. Чи хочемо ми сьогодні такого миру?

– зазначає співзасновниця Lviv Security Forum Оксана Сироїд.

Але національна безпека – це не лише оборона кордонів від агресора. Це також інші сфери, які впливають на кожного українця. Зокрема, освіта та охорона здоров'я.

"Охорона здоров'я також є питанням національної безпеки. Скажімо, в Україні ми 5% ВВП надаємо на нашу безпеку. Лише 3% ВВП ми надаємо на охорону здоров'я цілої країни. В США ті цифри інші: є 18% ВВП на охорону здоров'я, і лише 4% на військову сферу", – відзначає колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.



Уляна Супрун на Львівському безпековому форумі

Велику роль в російсько-українській війні відіграють і медіа – адже саме вони можуть припинити потік дезінформації від Росії, найкращий спосіб протистояти пропаганді Москви – це агресивність і чесніть в українських медіа, а також готовність притягувати своїх лідерів і українські інституції до відповідальності.

Найбільш важлива річ для України – це те, що через війну ви дивитеся в західний бік. Якщо це справді так, то ви маєте прекрасні можливості. Але це залежать від того, як ви творите економіку, громадянське суспільство та реформи, як боретеся з корупцією. Велику роль грає і репутація, яку ви створюєте,

– наголошує професор воєнних наук Лондонського королівського коледжу Лоурен Фрідман.

Триватиме Львівьский безпековий форум ще в п'ятницю, 1 листопада. Сьогодні експерти говоритимуть про трансатлантичну єдність, уроки історії, сучасні загрози та медіа як критичну інфраструктуру.