Безпідставні витрати у 6 мільйонів: голові Держрезерву Мосійчуку вручили обвинувальний акт

Вадима Мосійчука, голову Державного агентства резерву України, прокуратура підозрює у службовій недбалості, через яку держава зазнала збитків у понад 6 мільйонів гривень. Відповідний обвинувальний акт Мосійчуку вручили 30 березня в аеропорту "Бориспіль", коли чиновник повернувся з відпустки.

Як Мосійчуку вручали обвинувальний акт

Голова Держрезерву Вадим Мосійчук повернувся з родиною з відпустки, і просто в аеропорту "Бориспіль" йому вручили обвинувальний акт. Про це чиновник написав на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, спочатку родину затримала Держприкордонслужба – її працівники здійснили обшуки речей та перевірку документів.

Потім на "сцені" з'явився представник прокуратури разом з представником ДФС та двома понятими, які виявилися безробітними громадянами,

– вказав Мосійчук.

При цьому він додав, що обвинувальний акт йому вручили незаконно, а вся справа – "заангажована". До того ж, Мосійчук начебто вже мав з прокурором домовленість, що 1 квітня приїде до прокуратури.

Згодом керівник Держрезерву виклав у мережі фото з підписом: "Ось як вручають виклики в прокуратуру".



Виклик до прокуратури прикріпили скотчем до дверей квартири Мосійчука

У чому звинувачують Вадима Мосійчука

Мова про кримінальне провадження щодо переміщення 14 тисяч тонн зерна з харківської бази номер 85 на державне підприємство "Златодар" у Черкаській області. Таке рішення прийняв Мосійчук і пояснив його тим, що начебто була загроза зерносховищу, розташованому поблизу зони проведення АТО.

Київська прокуратура вважала таке рішення необґрунтованим. Мосійчука запідозрили у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Слідчі запевняли, що не встановлено жодних документально підтверджених фактів загрози втрати зерна, що зберігалось на території ДП "Хлібна база №85". А держава безпідставно витратила на завантаження, розвантаження та транспортування зерна понад 6 мільйонів гривень.

4 жовтня 2018 року у квартирі Мосійчука на за місцем його роботи здійснили обшуки, а вже 5 жовтня суд вирішив обрати керівнику Держрезерву запобіжний захід у вигляді "особистого зобов'язання" (утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання та здати документи для виїзду за кордон).

З того часу і до кінця березня 2019 року новин у справі практично не було.