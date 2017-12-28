Безпілотні технології і не лише: експерт вказав на хитрощі в оборонній стратегії Росії

Росія сфокусувалася на створенні великої кількості дешевих "одноразових" безпілотників, які можна використовувати для розвідки і подальшого наведення важкої артилерії на супротивника. Таким чином Москва вже не вважає ядерні озброєння єдиним засобом стримування.

Таку думку у коментарі для The National Interest висловив Майкл Кофман, фахівець із Центру військово-морського аналізу.

Читайте також: Туреччина купить в Росії ракетних комплексів на 2,5 мільярдів доларів

"Російська армія активно нарощує виробництво безпілотників", – зауважує екперт. Для цього Міноборони РФ виділяє значні кошти, підкреслює Кофман.

Якщо розглядати ситуацію в довгостроковій перспективі, то можна зробити висновок, що російські збройні сили переміщують акцент зі зброї масового ураження на технологію, що дає можливість наносити точні і досить руйнівні удари із великої відстані, розмірковує аналітик. Однак поки Росія ще не повністю інтегрувала високоточні озброєння у свою військову доктрину.

Тим часом розвиток російських збройних сил у майбутньому багато в чому залежатиме від того, наскільки успішно Москва зможе впоратися з переходом від проектів, придуманих ще за часів Радянського Союзу, до проектів, створених вже у Російській Федерації, зазначає видання. Адже багато сучасного озброєння, такого як крилаті ракети "Калібр-НК" і балістичні ракети "Іскандер-М", були розроблені ще в кінці 1980-х років, акцентує увагу автор публікації.