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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Безпілотні вантажівки Tesla доставили перший товар

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Безпілотні вантажівки Tesla доставили перший товар
Безпілотні вантажівки Tesla доставили перший товар / Фото з соцмереж

Безпілотні вантажівки Tesla Semi виконали першу доставку вантажу. Про запуск таких вантажівок у компанії говорили ще у листопаді минулого року.

Про це сказав засновник компанії Ілон Маск у своєму Instagram.

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Маск також опублікував фото двох безпілотних вантажівок, які успішно перевезли товар – акумуляторні батареї з заводу Gigafactory (штат Невада), на фабрику з виробництва електромобілів Tesla, розташовану в Каліфорнії.

Що такеTesla Semi? Це вантажівка, оснащена чотирма електромоторами, які дають їй розганятися до 96 кілометрів на годину за п'ять секунд. При повному завантаженні з 36-тонним причепом машина зможе досягати цієї ж швидкості за 20 секунд. На одній зарядці вантажівка може подолати до 805 кілометрів.

Теги: LifeStyle Tesla
Джерело: 24 Канал
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