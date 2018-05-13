Безпілотник США провів розвідку біля кордону України з Росією
У неділю вранці, 13 травня, розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ вздовж кордону України з Росією. Так, безпілотник здійснив розвідку в районі Харківської області.
Про це повідомляється на Twitter-сторінці PlaneRadar.
Американський безпілотник злетів з авіабази НАТО Сігонелла, що в Італії. Близько 7:15 ранку авіасудно увійшло в повітряний простір України.
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Згідно з опублікованими картами з маршрутом польоту, біля кордону України з Росією розвідувальний безпілотник пролетів кілька разів.
Джерело: 24 Канал
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