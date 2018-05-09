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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Безпілотник Uber збив жінку, бо вважав її "дрібною перешкодою"

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Безпілотник Uber збив жінку, бо вважав її
Безпілотник Uber збив жінку, бо вважав її "дрібною перешкодою" / Фото з відкритих джерел

Експерти з’ясували що стало причиною резонансної аварії, під час якої безпілотний автомобіль Uber збив жінку в Арізоні (США).

Як пише видання The Information, безпілотник повважав жінку "дрібною перешкодою".

Автомобіль був налаштований так, щоб ігнорувати дрібні предмети на трасі, наприклад сміття. Однак, ця функція дала збій, тож коли автопілот побачив жінку, він вирішив не гальмувати.

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При цьому в автомобілі перебував водій, але відволікся і не встиг перехопити управління машиною. У самому Uber відмовилися коментувати попередні підсумки розслідування.

Резонансна аварія, нагадаємо, трапилась у березні цього року. Безпілотний автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу з велосипедом. Жінка не вижила.

Теги: Аварії та ДТП Техно Штучний інтелект Uber
Джерело: 24 Канал
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