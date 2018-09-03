Безпілотний автомобіль від Apple потрапив в ДТП: деталі

Перший автомобіль компанії Apple на автопілоті, який розробники тестують на дорогах Каліфорнії, потрапив в ДТП. Цей випадок став першим публічним зізнанням у тому, що компанія з Купертіно дійсно активно працює над автопілотом.

Про це повідомляє MacRumors із посиланням на Управління автотранспорту штату.

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Інцидент, згідно з даними офіційного сайту Управління автотранспорту Каліфорнії, стався 24 серпня і, на щастя для Apple, його винуватцем виявився водій Nissan Leaf. Саме він в'їхав в Lexus 450h, який рухався на автопілоті зі близько 15 кілометрів на годину, коли той планував завершити маневр.

Незважаючи на те що кожен з більш ніж 60 автомобілів Apple оснащений системою датчиків спостереження з оцінкою ситуації на дорозі, що працюють в режимі реального часу, на водійському кріслі обов'язково сидить водій. На ньому лежить обов'язок перехопити управління в разі нештатних ситуацій.

Оскільки ДТП за участю Lexus 450h від Apple обійшлася без жертв, проекту компанії не загрожує заморозка, яку свого часу зазнав Uber. Як стало відомо цієї весни, один з автомобілів Uber на смерть збив велосипедиста, а компанія втратила права тестувати автопілот.

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