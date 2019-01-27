Безплідна жінка незабаром народить дитину від трьох батьків

Іспанські генетики провели операцію, завдяки якій матір'ю стане безплідна мешканка Греції, а батьками дитини є три людини.

Вчені вирішили, що така процедура може не тільки захистити плід від низки важких генетичних захворювань, але і допомогти жінкам з безпліддям.

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Операція можлива лише в тому випадку, коли яйцеклітина і сперматозоїди, від яких дитина успадковує генетичний матеріал, можуть злитися і почати нормальний поділ хоча б на ранніх етапах розвитку зародку, йдеться на сайті Університету Барселони.



32-річна безплідна жінка народить дитину від трьох батьків

Досліджувати це явище вченим не вдавалося, бо подібні експерименти заборонені не тільки в самій Іспанії, але і в більшості країн Євросоюзу. Нагода трапилася тоді, коли на операцію погодилася 32-річна безплідна жінка з Греції, а генетики заручилися підтримкою уряду.

Наразі жінка перебуває на останньому триместрі і чекає хлопчика. Вчені почали аналогічну процедуру ще для восьми жінок. Подібний метод боротьби з безпліддям навряд чи набуде широкого поширення, оскільки для нього потрібні висококваліфіковані фахівці і лабораторні умови.

Як проводиться така операція? Під час неї фахівці витягують ядро заплідненої яйцеклітини, після чого переносять його в донорську яйцеклітину з попередньо віддаленим ядром. Завдяки цьому виходить позбутися дефектних мітохондрій, замінивши їх аналогічними частинами клітини другої матері.

Дослідники зазначають, що попри те, що вони використовують гамети (статеві клітини) від одного чоловіка і двох жінок, ядерна ДНК майбутньої дитини, від якої залежать всі його риси, успадковується тільки від біологічної матері. Від яйцеклітини другої жінки залишається лише її мітохондріальна ДНК, що містить 37 генів, або 1% геному (сукупність генів).

Вперше дитина, яка була зачата трьома батьками – двома жінками і одним чоловіком, народилася у мексиканській клініці у 2016 році. Пізніше аналогічну процедуру провели в одній з клінік України, де немає заборон на подібні генетичні експерименти.

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