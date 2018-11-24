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      Безпосередній окупант Криму представив Росію в ООН: деталі скандалу

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      Колаборант окупаційної влади в Криму Бальбек заявив, що виступав на форумі в ООН: розгорнувся скандал
      Колаборант окупаційної влади в Криму Бальбек заявив, що виступав на форумі в ООН: розгорнувся скандал / Соцмережі

      Колаборант Росії щодо окупації Криму та так званий депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек заявив, що брав участь у форумі з прав людини, який організувала ООН. У зв’язку з цим Україна вимагає Верховна комісара організації з прав людини Мішель Бачелет пояснити ситуацію.

      Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці першого заступника міністра інформполітики Еміне Джеппар.

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      За її словами, Бальбек намагається видати себе за "голос" і "захисника" кримських татар.

      Жодного виступу не було, а його участь лише полягала бути присутнім у залі за табличкою РФ. Представник РФ, який брав слово, заяв щодо участі "високих" гостей "російського Криму" не робив. Руслан Бальбек не представлявся, так само як і його ніхто не представляв. Список учасників форуму не оприлюднювався, тому українська сторона не могла знати заздалегідь, хто буде від РФ. Відео із Русланом Бальбеком немає. Інформація про Бальбека як панеліста, виступаючого, також є відсутньою,
      – зауважила чиновниця.

      Водночас Джеппар наголосила, позиція України залишається незмінною – "депутати" Думи з окупованого Криму не можуть приймати участь у заходах ООН, як і в будь-яких інших офіційних платформах міжнародних організацій". 

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      Постійне представництво України в ООН у Женеві провело зустріч з керівництвом Управління Верховного комісара ООН з прав людини, під час якої було деталізовано та посилено відповідні сигнали, викладені у вербальній ноті Постпредства щодо неприпустимості участі Бальбека у Форумі ООН з питань прав людини, демократії та верховенства права, зі змістом якої вже особисто ознайомилася Верховний комісар Бачелет,
      – додала Еміне Джепар.

      Також заступниця міністра з питань інформполітики сповістила, в Управлінні Верховного комісара ООН українську сторону запевнили, що вони розуміють причини такої стурбованості. Крім того було повідомлено про опрацювання відповідної реакції.

      Нагадаємо, делегати Курултаю кримськотатарського народу VI скликання висунули пропозицію виключати з Меджлісу тих членів, які співпрацюють з російською окупаційною владою у Криму, а на їхнє місце пропонують взяти нових членів. 

      скандальні заяви бальбека щодо українсько-російських взаємин і криму:
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія ООН Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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