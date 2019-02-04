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      Безпрецедентний крок: Лукашенко збільшує число прикордонників і створює нові підрозділи кордону

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      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / Getty Images

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення про збільшення штатної чисельності прикордонників. За його словами, такий крок є пов'язаним із завданнями щодо забезпечення національної безпеки.

      Під час затвердження рішення щодо охорони держкордону з боку органів прикордонної служби в 2019 році білоруський президент зауважив, що враховувалися враховувалося зростання таких негативних факторів, що є пов’язаними, зокрема, з незаконною міграцією, наркотрафіком і контрабандою, передає інформаційна агенція БелТА

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      У зв’язку з цим він перед Державним прикордонним комітетом поставив завдання збільшити до необхідного штатну чисельність прикордонників.

      "Безпрецедентний крок, але національна безпека – найважливіший фактор", – наголосив Лукашенко.

      Крім того, білоруський лідер наказав вжити "вичерпні заходи" щодо збільшення та створення нових підрозділів кордону.

      "Особливо про що ми з вами домовлялися – відродження або посилення маневрених груп. Це ті групи, які перебувають завжди у резерві керівників прикордонних загонів і в лічені хвилини висуваються на напрямки ймовірного руху противника, якщо там спостерігається загострення ситуації", – додав політик.

      Інформація про посилення державного кордону Білорусі із сусідніми країнами з’явилася ще наприкінці січня 2018 року. Тоді таке рішення пояснювали "новими елементами зовнішньої ситуації", зокрема міграційною кризою та високим рівнем терористичної небезпеки в країнах Західної Європи. Документ передбачав спільне з митниками вдосконалення порядку пропуску через кордон, вдосконалення системи моніторингу ситуації, впровадження нових технологій у діяльність прикордонників.

      Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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