Найкращим клубним тренером 2018 року став безробітний

Французький футболіст і тренер алжирського походження Зінедін Зідан залишив мадридський "Реал" після трьох тріумфів поспіль у Лізі чемпіонів. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала нині безробітного француза Зінедіна Зідана кращим клубним тренером світу 2018 року.

Про це Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) на своєму сайті.

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У підсумку Зідан набрав 296 балів за опитуванням експертів з 90 країн світу, а друге місце зайняв його опонент по київському фіналу ЛЧ – Юрген Клопп ("Ліверпуль") – 109 балів. Зовсім трохи відстав Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") – 105.



Результати конкурсу на звання кращого клубного тренера 2018 року

Всього згадувалися прізвища 17-ти клубних тренерів, на жаль, українських тренерів серед них не виявилося.

IFFHS наголошує, що Зідан – унікальна особистість: у 2006 році він за опитуванням цієї ж організації був визнаний кращим плеймейкером світу, а тепер двічі поспіль став найкращим клубним тренером року.



Зінедін Зідан отримав звання кращого клубного тренера 2018 року

З "Реалом" він виграв дев'ять трофеїв за 879 днів роботи, а також став першим тренером в історії футболу, який виграв три Кубки чемпіонів за три перші сезони роботи з клубом. Крім того, він зробив мадридців першою командою, яка тричі поспіль перемагала в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що IFFHS визначає кращого клубного тренера світу з 1996 року. Частіше за всіх цього звання був відзначений Жозе Моуріньо – чотири рази (2004, 2005, 2010 2012). За два рази – Марчело Ліппі (1996, 1998), Оттмар Хітцфельд (1997, 2001), Карлос Бьянкі (2000, 2003), Алекс Фергюсон (1999, 2008), Хосеп Гвардіола (2009, 2011), Карло Анчелотті (2007, 2014) і тепер Зінедін Зідан (2017, 2018).