Кількість людей, що втратили роботу в Україні та Європі різко збільшується. Частина українських заробітчан втратили роботу. Українців ще чекають на сезонні роботи, але попит на будівельників та інших працівників дещо впав.

В Україні стрімко зростає рівень безробіття. Вже зареєстрували понад 510 тисяч офіційно безробітних, пише 24 канал, хоча насправді ця цифра сягала до 2,8 мільйона, за підрахунками Торговельно-промислової палати ще на початку травня. Ймовірно, зараз кількість фактично безробітних вища.

Безробіття у Європі

Україна – не єдина держава, що зіткнулася зі зростанням безробіття. Через кризу та пандемію це загальносвітовий тренд. Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів також відчула зростання безробіття.

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Багато європейських компаній звільнили частину своїх працівників через неможливість працювати під час карантину чи через зменшення доходів. Це стосується і українських заробітчан. Близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це УНІАН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Зрозуміло, що Україна не буде виплачувати дотації польським компаніям, щоб ті не звільняли українців, розповідає експерт Олексій Кущ.

Безробіття в Іспанії

В Іспанії, яка стала одним з осередків поширення коронавірусу, рівень безробіття теж стрімко зростає. Кількість фактично безробітних в Іспанії сягнула 3,8 мільйона людей станом на початок травня. З них майже 300 тисяч лише за один місяць втратили роботу. Про це повідомляє Reuters.

Безробіття у Великобританії

У Британії ситуація ще більше критична. За два тижні близько половини мільйона людей звернулися по допомогу по безробіттю. Зазначимо, що в Україні загалом така кількість офіційно безробітних.

Заробітчани мають залишитися чи поїхати

Україна – велика експортна держава трудових ресурсів. І на думку Олексія Куща це недобре, адже створює залежність від інших країн. Аргумент, що українські заробітчани надсилають значні кошти в Україну (у 2019 це 12 мільярдів доларів) нівелюється іншим фактом: якби трудові мігранти залишилися в Україні та працювали тут, то акумулювали б 80 мільярдів доларів в економіці України.

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Експерт погоджується, що зараз в Україні немає умов для того, щоб близько 5 мільйонів трудових мігрантів залишилися жити та працювати тут. Для цього не потрібні програми із створення малооплачуваних робочих місць. Для цього необхідна розбудова підприємств та залучення інвестицій.