Безсилий і виснажений, – німецький журналіст поділився враженнями від зустрічі з Бабченком

Німецький кореспондент Борис Райтшустер зустрівся у засекреченому місці за Києвом із Аркадієм Бабченком, вбивство якого 29 травня інсценували українські спецслужби.

Враження від розмови з опозиційним російським журналістом Райтшустер описав у публікації для Huffington Post Deutschland.

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Рослий ветеран війни здається безсилим. Виснаженим. Тривожним,

– розповідає німецький репортер про свого співрозмовника.

За словами автора статті, Бабченко зазначив, що перед ним стояв вибір – або співпрацювати зі спецслужбами, або дати себе застрелити. В СБУ наполягали на інсценуванні вбивства та запевнили його в тому, що тільки так можна зловити замовника і запобігти подальшим злочинам, передає Райтшустер. Бабченко поділився із німецьким колегою подробицями спецоперації свого псевдовбивства, проте попросив не писати про них, оскільки під час слідства він не може розкривати деталі справи.

"Бабченко, який брав участь в обох чеченських війнах, завжди був небагатослівним. Однак тепер він став ще мовчазнішим", – зауважує Райтшустер, який також поспілкувався зі ще одним активним критиком Кремля Айдером Муждабаєвим. Його ім'я внесли у так званий "розстрільний список 47".

Так, громадський активіст кримськотатарського походження впевнений, що Бабченко ще живий тільки тому, що "замовник вибрав як виконавця саме таємного інформатора українських спецслужб, який відразу ж сповістив про це українській владі".

Сам Муждабаєв теж живе у страху, пише Райтшустер.

Я перебуваю на самому верху смертельного списку. Цей список був як меню – ляльковики в Москві вибирали з нього собі жертву, яку вважали підхожою,

– коментує Муждабаєв.

"(...) Владі в Києві поки погано вдається правдоподібно представити свою версію: що інсценування вбивства було необхідним для запобігання подальших злочинів, що вони тільки так могли захистити Бабченко, що до справи причетний Кремль. Ясно поки тільки те, що нічого не ясно. І що журналісти, такі, як Бабченко і Муждабаєв, є жертвами: пішаками в шаховій грі, в якій навряд чи можна зрозуміти, хто якими фігурами ходить", – робить висновок автор матеріалу.

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Нагадаємо, 5 червня проросійське інтернет-видання "Страна" оприлюднило список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Прізвища цих людей, нібито, стали відомі завдяки спецоперації після інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.