22:09
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Безсилий і виснажений, – німецький журналіст поділився враженнями від зустрічі з Бабченком

925 Читать новость на русском
Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко / Фото з відкритих мереж

Німецький кореспондент Борис Райтшустер зустрівся у засекреченому місці за Києвом із Аркадієм Бабченком, вбивство якого 29 травня інсценували українські спецслужби.

Враження від розмови з опозиційним російським журналістом Райтшустер описав у публікації для Huffington Post Deutschland.

Читайте також: Бабченко описав своє життя після спецоперації СБУ: "Мені зараз не можна нічого"

Рослий ветеран війни здається безсилим. Виснаженим. Тривожним,
– розповідає німецький репортер про свого співрозмовника.

За словами автора статті, Бабченко зазначив, що перед ним стояв вибір – або співпрацювати зі спецслужбами, або дати себе застрелити. В СБУ наполягали на інсценуванні вбивства та запевнили його в тому, що тільки так можна зловити замовника і запобігти подальшим злочинам, передає Райтшустер. Бабченко поділився із німецьким колегою подробицями спецоперації свого псевдовбивства, проте попросив не писати про них, оскільки під час слідства він не може розкривати деталі справи.

"Бабченко, який брав участь в обох чеченських війнах, завжди був небагатослівним. Однак тепер він став ще мовчазнішим", – зауважує Райтшустер, який також поспілкувався зі ще одним активним критиком Кремля Айдером Муждабаєвим. Його ім'я внесли у так званий "розстрільний список 47".

Так, громадський активіст кримськотатарського походження впевнений, що Бабченко ще живий тільки тому, що "замовник вибрав як виконавця саме таємного інформатора українських спецслужб, який відразу ж сповістив про це українській владі".

Сам Муждабаєв теж живе у страху, пише Райтшустер.

Я перебуваю на самому верху смертельного списку. Цей список був як меню – ляльковики в Москві вибирали з нього собі жертву, яку вважали підхожою,
– коментує Муждабаєв.

"(...) Владі в Києві поки погано вдається правдоподібно представити свою версію: що інсценування вбивства було необхідним для запобігання подальших злочинів, що вони тільки так могли захистити Бабченко, що до справи причетний Кремль. Ясно поки тільки те, що нічого не ясно. І що журналісти, такі, як Бабченко і Муждабаєв, є жертвами: пішаками в шаховій грі, в якій навряд чи можна зрозуміти, хто якими фігурами ходить", – робить висновок автор матеріалу.

Читайте також: Росія готує "повномасштабну атаку" в Україні, – організатор "вбивства" Бабченка

Нагадаємо, 5 червня проросійське інтернет-видання "Страна" оприлюднило список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Прізвища цих людей, нібито, стали відомі завдяки спецоперації після інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка СБУ Список 47
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
сьогодні, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 192
Перейменування областей: кому і як міняти документи
сьогодні, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 1621
Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми
сьогодні, 19:02 Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми
Інна Жолобович 715
Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
сьогодні, 18:01 Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
Тетяна Мартинюк 1069
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сьогодні, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 914
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 20 березня , 13:45
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
 11 січня , 12:12
"Антонов" планує обійти заборону на співробітництво з Росією за допомогою Білорусі
 24 березня , 16:59
Я у своєму житті ще не програв жодної виборчої кампанії, – Порошенко про майбутні вибори
 28 лютого , 16:23
Карпати – Олімпік: догравання не покажуть по телебаченню, вхід на гру буде безкоштовним
 1 лютого , 20:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук