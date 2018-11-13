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      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані

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      Найімовірніше Добкін та Кернес ніколи не будуть покарані
      Найімовірніше Добкін та Кернес ніколи не будуть покарані / УНІАН

      "У тебя лицо скучное, тебе денег никто не даст", – погрожував Генадій Кернес. "Да просто текст по дебильному написан", – виправдовувався Михайло Добкін. Цей запис передвиборного ролика на Youtube подивилися вже 5 мільйонів разів, я й сам переглядаю, коли настрій поганий.

      Утім, останнього разу зловив себе на думці: чому? Бо тут не сміятися, а плакати треба – адже в ролику не два stand-up коміки, а чинний мер багатомільйонного українського міста й народний депутат, один з небагатьох, хто відповідає в країні за законотворчу діяльність.

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      І це не був комедійний номер у КВН, то був реальний запис реального рекламного ролика – там була промова, яку кандидат виголошує виборцям. А виборці цим словам повірили й обрали його на посаду, передали повноваження керувати країною. Якби десь в Європах такий технічний запис ролика потрапив у мережу, він би став вироком для політичних кар'єр Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса. Але не в нас – тут вони безсмертні. 

      Втім, давайте зараз не про той передвиборний ролик, де ми бачимо їхню справжню манеру спілкування та їх ставлення – до оточення і одне до одного. Питання інше: як бути із закидами в кримінальному минулому одного з них? Як бути із їх підтримкою Антимайдану, їх протидією Революції Гідності, з їхніми красномовними виступами із георгіївськими стрічками? Все це зафіксовано та можна переглянути в мережі – але все це не має жодних для них наслідків. Ані політичних, ані кар'єрних. Тому можна припустити, що й наслідків по кримінальних провадженнях, розпочатих проти Кернеса й Добкіна, не буде жодних.

      Проти чинного харківського мера провадження вже закрили – бо всі без виключення прокурори з боку держобвинувачення різко захворіли. А справу проти Добкіна, якому закидають відчуження землі на 220 мільйонів гривень і який за це був позбавлений в 2017-му депутатської недоторканності, мали відсьогодні почати розглядати в суді. Та не сталося: троє його адвокатів до суду не прийшли, відтак розгляд було відтерміновано на "папізже".

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Геннадій Кернес Михайло Добкін
      Джерело: 24 Канал
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